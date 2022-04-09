دبي تستضيف مؤتمراً حول ضوابط التصدير

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي فعاليات مؤتمر الامتثال للعقوبات ومكافحة الفساد وضوابط التصدير في الشرق الأوسط يومي 30 و31 مايو بمشاركة عدد من كبار خبراء الامتثال الدوليين ومقدمي الحلول، فضلاً عن متحدثين بارزين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشارك شركة سيدار روز بصفتها الراعي الذهبي للمؤتمر. قال أنطون مسعد، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة سيدار روز: مؤتمر الامتثال للعقوبات ومكافحة الفساد وضوابط التصدير في الشرق الأوسط هو حدث مهم على مستوى الصناعة، حيث تواجه المؤسسات اليوم تحديات كبرى مع تعدد متطلبات قوانين الامتثال على المستويين المحلي والدولي، مما يخلق بيئة معقدة في كافة الصناعات. ونظراً لأنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، فإن المؤتمر يمثل فرصة رائعة لمعرفة الالتزامات والآثار القانونية والتنظيمية الناشئة ومواكبتها.

وخلال المؤتمر سيلقي سوبرامانيا س.ن.، مدير حلول الامتثال في سيدار روز، الضوء على الطريقة التي تستطيع بها التكنولوجيا وقواعد البيانات الموحدة أن تساعد على تحديد المالك المستفيد النهائي والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال رغم تحديات تعدد الولايات القضائية.

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