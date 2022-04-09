حضور ناجح لولاية فيكتوريا الأسترالية في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

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حققت ولاية فيكتوريا الأسترالية حضوراً ناجحاً في إكسبو 2020 دبي حيث لاقت الإمكانات الديناميكية التي يتمتع بها قطاع الصناعة وكرنفالات السباقات الرائعة والمنتجات الطازجة الفاخرة وثقافة المقاهي الشهيرة في الولاية الأسترالية اهتماماً كبيراً من زوار المعرض.

وسلطت حكومة الولاية الضوء على العديد من الفرص التجارية والسياحية المتاحة في الولاية. واستضافت في الحدث الدولي أكثر من 300 وفد، بمن فيهم ممثلون عن شركات الولاية وشركاء الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجهات معنية ومسؤولون من الحكومة الفيدرالية. واحتفت الفعاليات المقامة في الجناح بأبرز إنجازات الولاية، بما في ذلك كأس سباق ملبورن للخيول، ومرافق التعليم العالي ذات المستوى العالمي في المنطقة، وسمعتها واحداً من أفضل الأماكن للأعمال التجارية في أستراليا. كما أقام مقهى ملبورن لين في منفذه المؤقت جلسةً لتناول القهوة، وطرحت فكرة إطلاق فرعٍ دائم للعلامة في الإمارات. ووفرت الفعاليات فرصة لإيصال رسالة مهمة بأن الولاية ترحّب بالشركات وجاهزة لاستقبال الضيوف من جديد.

وتتمتع ولاية فيكتوريا بتاريخ قوي في المنطقة، إذ احتفل مكتب الشؤون التجارية والاستثمارية لحكومة الولاية في دبي أخيراً بمرور 25 عاماً على تأسيسه في 1997، لتكون فيكتوريا أول ولاية أسترالية تركز اهتمامها على الفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة.

وأكدت جونول سيربيست، الرئيسة التنفيذية لوكالة جلوبال فيكتوريا أن حضور فيكتوريا القوي في إكسبو عكس التزام الدولة طويل الأمد والمستمر تجاه منطقة الشرق الأوسط. وقالت: ستحافظ دبي وفيكتوريا على علاقاتهما الوثيقة من خلال المصالح المشتركة في مجال التجارة والسياحة والفعاليات الكبرى والتعليم.

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