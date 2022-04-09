«سكاي سكانر»: عودة تدفقات السفر إلى الإمارات لطبيعتها

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد جون مانجيلارز الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي سكانر» أن معدل حجوز القادمين إلى الإمارات واصل الزيادة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، مؤكداً عودة حركة السفر لطبيعتها إلى الإمارات. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن دبي احتلت المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية عدد مرات البحث عن وجهات السفر العالمية في عام 2021 والعام الأسبق على منصة «سكاي سكانر» التي يرتادها أكثر من 63 مليون زائر نشط شهرياً حول العالم، وذلك بسبب المرونة التي اتبعتها دبي والإمارات عموماً في التعامل مع جائحة «كوفيد-19» والانفتاح على العالم في الوقت الذي شهدت معظم دول العالم استمرار إجراءات الحظر بسبب الجائحة.

وتوقع مانجيلارز أن تستمر حركة تقلب أسعار تذاكر السفر والإقامة بالتزامن مع التقلبات الحاصلة في أسعار النفط والطاقة على خلفية النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، مع تركيز شركات الطيران على التحوط والاستدامة كون ذلك أحد أهم المواضيع التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

وتعد سكاي سكانر واحدة من كبرى منصات البحث للبيانات المتحولة أو الوصفية «ميتا» والمقارنة بين أسعار السفر الجوي والإقامة. ويرتبط بمنصة سكاي سكانر نحو 1200 من وسطاء السفر حول العالم لعرض أفضل أسعار للمسافرين. وتؤدي الصعاب التي تواجهها شركات الطيران في تلبية معدلات الطلب، إضافة إلى إعادة فتح الحدود في أوقات مختلفة، إلى تزايد أعداد المسافرين الذين لا يمتلكون وجهةً محددة في أذهانهم. وتمثل منصات البحث الوصفية الملاذ المثالي لهم.

وأضاف مانجيلارز: قمنا في العام الماضي بالترويج لدبي وجهة سياحية وطيران الإمارات كذلك على منصتنا، كما استفاد عدد كبير من زوار المنصة خلال جائحة كورونا من المعلومات الخاصة بإجراءات الدخول والحجر الصحي إلى الوجهات المختلفة التي يتم تحديثها وتوفيرها على الموقع بشكل مستمر، فقمنا بالتكيف مع الوضع الجديد الذي فرضته بداية الأزمة الصحية، واضطلعنا بدور مزود معلومات غير متحيز، لأن هذا هو ما يحتاجه شركاؤنا وعملاؤنا من المسافرين. كما سابقنا الوقت لابتكار منتجات وتوفيرها لدعم عملائنا وشركائنا، ولا سيما مشاركة البيانات المستقبلية وتحليلات السوق عالية المستوى.

ولفت إلى أن المنصة التي تملك 8 مكاتب في 7 دول حول العالم دعمت الكثير من المسافرين في الحصول على نقودهم من شركات الطيران مقابل تذاكر رحلات الطيران التي تم إلغاؤها بحلول جائحة كورونا.

وعن ملامح الموسم الصيفي بالنسبة لقطاع السياحة في الإمارات والمنطقة عموماً، قال مانجيلارز: مدة الحجوز تتراوح لدى معظم المسافرين بين 7 و29 يوماً، ولا تزال مستويات الحجوز التي تزيد على 90 يوماً أقل من نظيراتها في 2019 ولكننا بدأنا نشهد انتعاشاً إلى جانب الحجوز بين 30 و59 يوماً. وعموماً، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا انتعاشاً مقبولاً منذ بداية العام، مع وصول حجوز القادمين إليها بنسبة 90% مقارنة بمستواها في 2019.

الإمارات تتصدر

وأكّد مانجيلارز أن الإمارات تصدرت أكثر الوجهات إقبالاً بين المسافرين بقصد الاستجمام والترفيه في المنطقة تليها مصر والأردن. وأضاف: تحظى الإمارات باهتمام لافت بين المسافرين الأوروبيين من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى استقطابها المسافرين من الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، ولا سيما مع توافر رحلات مباشرة.

توسّع

ولفت إلى أن المنصة استفادت من فترة التراجع خلال كورونا في تعزيز منصتها وتوفيرها باللغة العربية لتضاف إلى 30 لغة أخرى. وعن أهم مزايا منصة سكاي سكانر قال مانجيلارز: تتعلق مهمتنا بتلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين على اختلاف تطلعاتهم، بدءاً من السعر والتكلفة الإجمالية، وصولاً إلى مدة الرحلة وعدد مرات التوقف فيها، إذ يختار بعضهم وجهةً محددة، بينما يكون آخرون منفتحين على الإرشادات والمساعدة بخصوص الوجهات المناسبة وفق ميزانيتهم والمواعيد المناسبة لهم. وأشار إلى أن قرابة 75% من المستخدمين من أنحاء العالم يصلون إلى سكاي سكانر عبر الهواتف المحمولة، بوساطة التطبيق الرسمي أو متصفح الويب.

تأثيرات «كورونا»

قال جون مانجيلارز: كان لدينا 100 مليون مستخدم نشط شهرياً قبل الأزمة الصحية العالمية، ويبلغ عددهم اليوم أكثر عن 63 مليون، وهو في تزايد. ولا تزال علامتنا تحتفظ بمكانتها القوية، ولا سيما مع انتعاش قطاع السفر، إذ تشهد إقبالاً كبيراً ضمن الأسواق الـ52 التي تعمل فيها، ويأتي ثلاثة أرباع عملائنا إلينا بشكل مباشر، كما ينضم 1.2 مليون مستخدم جديد كل شهر. كما حظينا ببداية قوية للعام الحالي، إذ تفوقت وفق تحليلاتنا على حركة السوق في السنة الماضية، مع تحقيق نسبة إقبال تزيد على 120% مقارنة بزيادة وسطية 80% شهدتها بقية منصات القطاع. وتجاوزت نسبة مستخدمينا الشهريين النشطين 52%.

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