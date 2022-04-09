سوق الذهب يحتفي بشرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مجموعة مجوهرات دبي، بالتعاون مع التجار والمقيمين في حي سوق الذهب، حفلاً في قلب سوق الذهب، شهده معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتوحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات.

كما شهد الحفل ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة، ورئيسة قسم التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، إلى جانب أعضاء المجموعة الآخرين. وجاء ذلك تعبيراً من المجموعة والتجار والمقيمين عن خالص امتنانهم للقيادة العامة لشرطة دبي نظير جهودها في مكافحة انتشار جائحة كورونا، كوفيد-19، وإعادة افتتاح سوق الذهب المعلم الشهير عالمياً.

ولعبت شرطة دبي دوراً محورياً في عملية إعادة الافتتاح الآمن لسوق الذهب، كما تدعم شرطة دبي سوق الذهب بالعديد من المبادرات الرئيسية مثل مساعدة الزوار في سوق الذهب، والشرطة السياحية، إلخ. وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: تسعدنا هذه اللفتة من مجموعة دبي للمجوهرات وتجار ومقيمي السوق. ونحن في شرطة دبي حريصون على تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ترسيخاً لمفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وسعياً لمجابهة كافة تحدياتنا المشتركة. إننا شركاء الوطن، وواجبنا صون مقدراته، ولأجل ذلك، نسخر كافة الإمكانات والطاقات البشرية لتحقيق الأهداف الوطنية. وأضاف إن سوق الذهب من المعالم الرئيسية في إمارة دبي، ومركز تجاري مهم، وهو ما يحتم ضمان أقصى درجات الأمان للتجار والمتعاملين على حد سواء.

وأكد أن شرطة دبي تعمل على تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، وتقدم كل ما في مقدورها لإنجاح جهود كافة الجهات المعنية العاملة في كل أنحاء الدولة، معرباً عن سعادته بالتعاون والتنسيق المشترك مع المجموعة وكافة المعنيين لضمان تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة وازدهار المجتمع.

من جانبها قالت ليلى سهيل: مع خروج الإمارات بنجاح من جائحة كوفيد - 19، هناك أبطال بيننا قاموا بحمايتنا والحفاظ على سلامتنا من خلال عملهم الدؤوب والتزامهم الذي لا مثيل له - وإحدى هذه الفرق هي شرطة دبي. ونيابة عن قطاع التجار في سوق الذهب، يسعدنا أن نستضيف معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ونود أن نعبر له عن شكرنا وتقديرنا له ولقيادته المثالية.

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