إطلاق برنامج لتعزيز المهارات التقنية لطلاب الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تاتا للخدمات الاستشارية عن إطلاق برنامج «جو أي تي» في الدولة بهدف تبسيط علوم الكمبيوتر ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لمتابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويعد «جو أي تي» برنامجاً عملياً يتيح للشباب الوصول إلى التعليم العملي في مجال التكنولوجيا وتحديات التصميم، ويمنح الطلاب الفرصة على التفكير التصميمي، كما يوسع آفاقهم على التقنيات الرقمية الحديثة والمنهجيات المرنة لتطوير الحلول والنماذج الأولية للأعمال، والتي بدورها تسهم في تحسين مجتمعاتهم ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويتضمن المنهج التفاعلي دورة تخص الابتكار، ونماذج أعمال لتصميم المنتج، ومهارات ريادة الأعمال ذات صلة بالصناعة. وسيقوم موظفو تاتا للخدمات الاستشارية بتوجيه الطلاب، وتوفير الخبرة وتكوين العلاقات العملية على مستوى العالم.

وقال سومانتا روي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تاتا للخدمات الاستشارية: أقمنا شراكة مع المجتمعات المحلية على مدار الـ13 عاماً الماضية لإثارة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا بين جيل الشباب. ويسعدنا إطلاق برنامج «جو أي تي»، في الإمارات هذا العام. وكانت تاتا للخدمات الاستشارية بدأت تنظيم برنامج «جو أي تي» الرائد عام 2009. وفي عام 2021، وصل البرنامج إلى أكثر من 54 ألف مستفيد، وتوسع ليشمل 33 دولة، ليصبح أحد أكثر برامج العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات نجاحاً وشعبية.

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