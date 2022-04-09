«سويڤل» تستكمل دمج الأعمال مع «كوينز جامبيت غروث كابيتال»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «سويڤل» لحلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، استكمال دمج الأعمال الذي أعلن عنه سابقا مع «كوينز جامبيت غروث كابيتال»، أول شركة استحواذات ذات الأغراض الخاصة يقودها فريق إدارة مكوّن بأكمله من كوادر نسائية، وذلك عقب اجتماع عمومية غير عادية لمساهمي «كوينز جامبيت». وتم تغيير اسم الشركة المدمجة إلى «سويڤل هولدينغز كورب». واعتباراً من 1 أبريل، بدأ التداول على الأسهم والكفالات العادية الخاصة بـ«سويڤل هولدينغز كورب» في بورصة «ناسداك» تحت الرمزين «SWVL» و«SWVLW» على التوالي.

وتلقت «سويڤل» عائدات إجمالية نتيجة الصفقة تُقدّر قيمتها بحوالي 164.6 مليون دولار نتيجة زيادة حجم القيمة. وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سويڤل»: استكمال دمج أعمالنا مع كوينز جامبيت علامة فارقة هائلة بالنسبة لسويڤل ولقطاع النقل المشترك المُستدام على مستوى العالم. ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون التنقل والتمكين الذي يرافقه حقاً مكتسباً للجميع. وبصفتنا شركة عامة، فإننا نخطط للبناء على النمو المتسارع لشركة سويفل حتى يومنا هذا.

وقالت فيكتوريا جريس، المؤسس والرئيس التنفيذي «كوينز جامبيت غروث كابيتال»: من خلال وجودها في السوق عبر أكثر من 100 مدينة في أكثر من 20 دولة في 4 قارات، نحن متأكدون أن «سويڤل» ستستمر في الاستفادة من فرصة سوق النقل الجماعي العالمية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز