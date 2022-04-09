المصدر: دبي ــ البيان

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* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي الواحة كابيتال في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 2.45% للمساهمين المالكين أسهم الشركة وتسجيلها في محافظهم الاستثمارية.

* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي أبوظبي الوطنية للتكافل في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 5% للمساهمين المالكين أسهم الشركة وتسجيلها في محافظهم الاستثمارية

* أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة تعيين الرمز كابيتال من قبل مساهم رئيسي لممارسة نشاط موفر السيولة على السهم، ولا يسمح لموفر السيولة بحسب الاتفاق بامتلاك أكثر من 5% في أي وقت من إجمالي رأس المال.

* انتخب مجلس إدارة شركة «الإمارات للتأمين» عبدالله المرزوقي رئيساً لمجلس الإدارة وسعود الملا نائباً له.

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