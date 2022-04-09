22 ملياراً مكاسب الأسهم خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 22 مليار درهم، في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بعد صعود المؤشرات الرئيسية لمستويات تاريخية بدعم قوة الاقتصاد الوطني والإدراجات المرتقبة بقيادة «ديوا».

وصعد سوق أبوظبي الأسبوع الماضي بنسبة 1.68% ليصل إلى 10095 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والاتصالات والعقار، وزاد سوق دبي 0.14% ليغلق عن 3541.6 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والاستثمار والنقل.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 19.3 مليار درهم، تشمل 19 صفقة على سهم «أيبكس للاستثمار» بقيمة 10.1 مليارات درهم، وتوزعت السيولة بنحو 18.5 ملياراً في أبوظبي، و812.4 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 3.93 مليارات سهم، منها 3.62 مليارات في أبوظبي، و317 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 62600 صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان»، إن الأسواق الإماراتية لاتزال تتحرك بشكل إيجابي مع المحافظة على إغلاقات في المنطقة الإيجابية، مشيراً إلى أن الاكتتاب الكبير لـ«ديوا» كان له الأثر القوي على الشعور العام للأسواق.

وتعززت مكاسب الأسواق مع ارتفاع العديد من الأسهم القيادية والدفاعية من بينها في سوق العاصمة «أبوظبي الأول» 1.88% و«العالمية القابضة» 3.19%، بينما في دبي ارتفع «إعمار العقارية» 0.83% و«ديار» 1.5% و«إعمار للتطوير» 2%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز