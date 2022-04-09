«العالمية القابضة» تستثمر 7.3 مليارات في «أداني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العالمية القابضة»، شركة الاستثمارات الاستراتيجية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن قيامها بتوقيع اتفاقية بقيمة 7.3 مليارات درهم مع مجموعة شركة الاستثمارات الهندية العالمية «أداني»، كرأس مال أولي في ثلاث شركات من محفظة الشركة، وهي «أداني» المحدودة للطاقة الخضراء، و«أداني ترانزمشن» المحدودة، وشركة مشاريع «أداني» المحدودة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«العالمية القابضة»: سيكون هذا استثماراً طويل الأجل في الهند، حيث تقود البلاد الكثير من الابتكار على مستوى العالم، بما في ذلك قطاع الطاقة الخضراء. الفرصة لكسب عائد مقنع على الاستثمار في الطاقة الخضراء الآن لم تكن أكبر من أي وقت مضى. نحن على ثقة من أن شركات «أداني» ستلعب دوراً مهماً في إطلاق العنان لإمكانات الطاقة الخضراء الكاملة في الهند، مما ينعكس بشكل إيجابي على التزامنا نحو مساهمينا.

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