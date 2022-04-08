تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار الأمريكي، في ختام تعاملات اليوم الجمعة ٨ ابريل 2022، في البنوك العاملة في السوق المحلية، وشركات الصرافة، في مقابل الجنيه المصري، بعدما كان شهد سعر الدولار تحرك كبير عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، 18.27جنيهًا للشراء، 18.37جنيهًا للبيع وفقا لبوابة أخبار اليوم.

وسجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي - مصر، نحو 18.29 جنيهًا للشراء، و 18.39 جنيهًا للبيع، وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 18.28 جنيهًا للشراء، 18.38 جنيهًا للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 18.27 جنيهًا للشراء، 18.40 جنيهًا للبيع.

وشهدت العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بنسبة «-0.36%» على خلفية تحسن معنويات المخاطرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة جراء فيروس كورونا

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