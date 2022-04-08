5.3 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1651 مبايعة بقيمة 4.03 مليارات درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.07 مليار درهم و1415 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.96 مليار درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 394 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 234 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 155 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 369 مليون درهم.

وعلى صعيد التصرفات اليومية أمس، بلغت أكثر من 480 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 208 مبايعات بقيمة 372.1 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 53.27 مليون درهم، و186 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 318.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز