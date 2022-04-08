"الأسهم المحلية" تستقطب 19.3 مليار درهم في الأسبوع الأول من رمضان

المصدر: البيان

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استقطبت الأسهم المحلية في سوقي أبوظبي ودبي خلال تداولات الأسبوع الأول من رمضان الجاري ما قيمته 19.3 مليار درهم، شملت نحو 10.1 مليار درهم قيمة صفقات كبرى على سهم "إيبيكس للاستثمار"، وتداول المستثمرون نحو 3.9 مليار سهم عبر تنفيذ 62.6 ألف صفقة.

وحققت أسواق المال المحلية خلال هذا الأسبوع مكاسب بقيمة 22 مليار درهم مدعومة بالتوقعات المتفائلة لقوة الاقتصاد الوطني ومتانته ومعدلات النمو في القطاعات غير النفطية ، مع تحسن معنويات المستثمرين لا سيما في ظل الإدراجات المرتقبة والتغطية الكبيرة لطرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المقرر ادراجها في سوق دبي المالي الأسبوع المقبل.

وشهدت أولى جلسات الأسبوع الجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية صعود مؤشر السوق إلى مستوى قياسي جديد متجاوزاً مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى وسط زخم من السيولة بسبب تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم إيبيكس للاستثمار.

وفي ختام جلسة اليوم، عاود مؤشر سوق أبوظبي الصعود لمستويات تقارب 10100 نقطة مجدداً، حيث صعد بنسبة 1.01في المائة عند مستوى 10095 نقطة، مستقطبا سيولة بقيمة 1.67 مليار درهم، لحجم أسهم بلغ 352.26 مليون سهم عبر11.875 صفقة فيما صعد سوق دبي في ختام جلسة اليوم إلى 3541.6 نقطة بنمو 0.74 في المائة مستقطباً سيولة بلغت 520.5 مليون درهم لنحو 170.191.046 سهما عبر 5251 صفقة.

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