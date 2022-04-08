«إنجي»: «إكسبو» محطة مهمة في مسيرة الإمارات نحو النمو المستدام

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت شركة «إنجي» المتخصصة في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مشاركتها في معرض دبي إكسبو 2020، الإكسبو العالمي الأول الذي يقام في العالم العربي.

وعلى مدار ستة أشهر وتماشياً مع قيمها البيئية، شاركت «إنجي» في تنفيذ العديد من حلول تحسين الطاقة وهي الآن المسؤولة عن تفكيك المبنى المؤقت للجناح الفرنسي في المعرض بشكل مستدام. كما استعرضت إنجي رؤيتها ورسالتها حول دور المجموعة في توفير حلول تقنية للطاقة وتنفيذ خدمات منخفضة الانبعاث الكربوني وذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الفنية.

وقالت لورنس فونتاني، مدير المشاريع والتنسيق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة: نفخر بمشاركتنا في إكسبو كالشريك الرسمي للجناح الفرنسي. وكان المعرض الذي شكل محطة جديدة ومهمة في مسيرة الدولة نحو النمو المستدام، منصة مهمة لإبراز دور الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وأضافت: تعكس شراكتنا مع الجناح الفرنسي في إكسبو دعمَنا لرؤية الإمارات. لقد شكّل المعرَض منصّةً لِمشاركة رؤيَتنا في مجال التنمية المُستدامة وكذلك عرض استراتيجيتنا الداعمة للمنطقة في مواجهَتِها لِلتغيرات المناخية. وَكذلك فإنّ المعرض يشكّل تتويجاً لِمرور أكثر من 30 عاماً على تواجدِنا في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز