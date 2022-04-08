فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط

المصدر: البيان

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تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى "أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط" ممثلة بـ50 قائدًا من رواد الأعمال الأكثر ابتكارًا في كبرى شركات القطاع الصحي في الشرق الأوسط، وأكثرها تأثيرًا.

في حين يرأس 3 من بين أقوى 5 قادة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، مؤسسات من قطاع المستشفيات. وقد تصدر القائمة سليمان الحبيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، التي حققت في عام 2021، إيرادات بقيمة 1.9 مليار دولار. وفي المركز الثاني حنان محمد الكواري، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية. يليها في المركز الثالث سعيد دروزة، الرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة. غير أن دروزة هو القائد الوحيد من الأردن في القائمة.

وتهيمن الإمارات العربية المتحدة على القائمة بواقع 25 قائدًا من أصل 50 قائدًا يرأسون شركات رائدة في الإمارات. تتبعها السعودية بواقع 13 قائدًا، ومصر بواقع 6 قادة، وقطر بواقع اثنين، وقائد واحد في كل من الكويت والجزائر والأردن والمغرب. فيما تهيمن شركات الأدوية بنحو 20 قائدًا، يليهم قادة أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 19 قائدًا.

لقد أسهمت 50 شركة من أقوى مؤسسات القطاع الصحي، المصنفة ضمن القائمة، بدور رئيسي في دفع الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشرف محسن محجوب، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، على إنشاء شركة خدمات لوجستية، باستثمار أولي قدره 28 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

كما انتعشت الصفقات في القطاع، حيث استحوذت شركة دله للخدمات الصحية على 8.2% من أسهم المركز الطبي الدولي، في صفقة بلغت قيمتها 77 مليون دولار، بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد بن صالح بابعير. وعلى صعيد التكنولوجيا، أعلن فهد خاطر، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، في مطلع عام 2022، عن شراكة المجموعة مع (CMR Surgical) لتطبيق الجراحة بمساعدة الروبوت.

لإعداد القائمة، اعتمدت فوربس الشرق الأوسط حجم أعمال الشركة كقيم الإيرادات والأصول، وتنوع العمليات، وملكية الشركة والأصول، والخبرة المهنية، وقوة تأثير قائد الأعمال على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، لتصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط. بينما لم تتضمن القائمة القادة الذين يعملون في المؤسسات الحكومية على نحو مباشر. مع ذلك، نظر فريق البحث باهتمام إلى قادة الشركات المملوكة للحكومات.

دول أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2022

أقوى 10 قادة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2022

1- سليمان الحبيب

القطاع: المستشفيات

الدولة: السعودية

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

2- حنان محمد الكواري

القطاع: المستشفيات

الدولة: قطر

المدير العام لمؤسسة حمد الطبية

3- سعيد دروزة

القطاع: الأدوية

الدولة: الأردن

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أدوية الحكمة

4- ناصر سلطان السبيعي

القطاع: المستشفيات

الدولة: السعودية

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المواساة للخدمات الطبية

5- حسن جاسم النويس

القطاع: متنوع

الدولة: الإمارات

الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية

6- أيمن تمر

القطاع: الأدوية

الدولة: السعودية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة تمر

7- مكارم صبحي بترجي

القطاع: المستشفيات

الدولة: السعودية

الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة السعودي الألماني الصحية

8- شايستا آصف

القطاع: متنوع

الدولة: الإمارات

الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيور هيلث

9- باتريك فان دير لو

القطاع: الأدوية

الدولة: الإمارات

الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في شركة فايزر

10- شمشير فاياليل

القطاع: المستشفيات

الدولة: الإمارات

رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في شركة (VPS Healthcare)

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