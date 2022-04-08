"العالمية القابضة" تستثمر 7.3 مليار درهم في مجموعة "اداني" الهندية

المصدر: وام

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أعلنت الشركة العالمية القابضة اليوم عن توقيع اتفاقية بقيمة 7.3 مليار درهم ما يعادل "2 مليار دولار أمريكي" مع مجموعة شركة الاستثمارات الهندية العالمية "اداني"، كرأس مال أولي في ثلاث شركات من محفظة الشركة وهي شركات "اداني" المحدودة للطاقة الخضراء و"اداني ترانزمشن" المحدودة و مشاريع "اداني" المحدودة وجميعها مدرجة في بورصة بومباي "BSE" والبورصة الوطنية "NSE" في الهند من خلال طريق التخصيص التفضيلي.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمعت مجالس إدارة الشركات الثلاثة AGEL وATL وAEL ووافقت على الصفقة. وسيخضع الاستثمار لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية وفيما يتوافق مع لوائح SEBI.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة : " سيكون هذا الاستثمار طويل الأجل في الهند حيث تقود البلاد الكثير من الابتكار على مستوى العالم، بما في ذلك قطاع الطاقة الخضراء. الفرصة لكسب عائد مقنع على الاستثمار في الطاقة الخضراء الآن لم يكن أكبر من أي وقت مضى. نحن على ثقة من أن شركات "اداني" ستلعب دورًا مهمًا في إطلاق العنان لإمكانات الطاقة الخضراء الكاملة في الهند، مما ينعكس بشكل إيجابي على التزامنا نحو مساهمينا ".

وتعد شركات "اداني" الثلاث - AGEL وATL وAEL - من الشركات الرائدة في السوق وفي قطاعات أعمالها، حيث تغطي المحفظة الخضراء لمجموعة "اداني". كل واحدة من هذه الشركات الثلاثة لديها الجوانب الأساسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المنسوجة في عملياتها. ويعد هذا الاستثمار شهادة على الرؤية المشتركة للشركة العالمية القابضة ومجموعة "اداني" كذلك الالتزام بالاستثمار في الشركات المستدامة والتي تقود زمام التحول في مجال الطاقة.

من جانبه قال ساجار أداني، المدير التنفيذي لشركة AGEL : " يسعدنا أن نبدأ هذه العلاقة بين الأجيال مع الشركة العالمية القابضة. نحن ملتزمون بشدة بالرؤية والقيم المشتركة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء وانتقال الطاقة. هذه صفقة تاريخية وتمثل بداية لعلاقة أوسع بين مجموعة "اداني" والشركة العالمية القابضة وتمثل بداية لعلاقة أوسع بين الطرفين كذلك جذب المزيد من الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند ".

وستستثمر الشركة العالمية القابضة 1.83 مليار درهم "500 مليون دولار أمريكي" في AGEL، و1.83 مليار درهم "500 مليون دولار أمريكي" في ATL و3.67 مليار درهم إماراتي في AEL "مليار دولار أمريكي" ووفقًا للوائح SEBI، من المتوقع أن تكتمل الصفقة في غضون شهر بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وسيتم استخدام رأس المال لمتابعة نمو الأعمال التجارية المعنية، وتعزيز الميزانية العمومية ولأغراض عامة للشركة.

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