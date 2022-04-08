«إشراق» تتجه نحو خفض رأسمالها

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتجه «إشراق للاستثمار» لتخفيض رأس المال عن طريق خفض خصم مبلغ 141.12 مليون درهم من الخسائر المتراكمة الحالية كما في نهاية العام الماضي، وذلك من احتياطي رأس مال الشركة، وشطب أي مبلغ متبقٍ من الخسائر المتراكمة الحالية. وأكدت في نشرة للمساهمين خاصة بالاستحواذ على «جولديلوكس انفستمنت»، أنه يشترط لبدء إجراءات تنفيذ زيادة رأس المال والاستحواذ، إتمام تخفيض رأس المال، مشيرة إلى عزمها إصدار ما يصل إلى 1.397 مليار سهم جديد بقيمة درهم واحد في رأس مالها، إلى مالكي الحصص الصادرة في رأس مال «جولديلوكس انفستمنت هولدينغ»، مقابل نقل حصصهم في «جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد» إلى «إشراق».

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