132 مليار درهم الإنفاق الحكومي في 2021

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ارتفع الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي لدولة الإمارات إلى 131.87 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي بزيادة قدرها 10.6% أو ما يعادل 12.62 مليار درهم مقارنة بنحو 119.25 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2020، وذلك وفق الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية للإمارات والميزانية العامة الاتحادية، والصادرة عن وزارة المالية. وبحسب بيانات وزارة المالية المعلنة أمس، ضم الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي في الرابع من العام الماضي نحو 28.82 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.25 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2020، بزيادة قدرها 19% أو ما يعادل 4.6 مليارات درهم.

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