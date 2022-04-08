تجارب وعروض مميزة بحملة «رمضان في دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تتجدد في شهر رمضان المبارك فرصة التواصل بين العائلات والأصدقاء وأفراد المجتمع، احتفاء بالعادات والتقاليد التي يتميز بها شعب الإمارات الأصيل. وتقدم حملة «رمضان في دبي» لعام 2022، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة كبيرة من التجارب والعروض التي سوف يستمتع بها الجميع في المدينة.

ويضم الأسبوع الثاني للشهر المبارك، عروضاً وفعاليات مميزة، يمكن الاستمتاع بها، ومنها إفطار في دبي أوبرا، وأسواق وخيم رمضان، وعروض ترفيهية في آي إم جي عالم من المغامرات، وسكي دبي، ودبي كارتدروم، بالإضافة إلى فرصة للفوز الكبير في لا مير وذا بييتش وسيتي ووك.

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