عروض وتخفيضات حتى 75% في «ليالي رمضان» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد سكان إمارة الشارقة وزوارها لتمضية أمسيات رمضانية متميزة وخوض تجربة تسوق مليئة بالمفاجآت والعروض الكبرى، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق معرض «ليالي رمضان 2022»، إحدى أكبر الفعاليات التجارية والتسويقية في إمارة الشارقة، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 12 حتى 26 أبريل الجاري، وسط مشاركة أكثر من 200 عارض من كبار تجار التجزئة ونحو 25 علامة تجارية عالمية. وسيشهد المعرض عرضاً لتشكيلة واسعة من المنتجات والسلع على مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع، وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 75%، في حين تشمل أجندة فعالياته مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تضاف إلى متعة التسوق وتضيف لمسات رمضانية ممتعة وبهيجة، من بينها عروض ترفيهية وندوات تراثية وحملات خيرية وتوعية دينية وصحية، إلى جانب تنظيم الكثير من السحوبات على جوائز وهدايا قيمة، كما يوفر المعرض منطقة ألعاب تحتوي على مجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة.

مكانة

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض نجح على مدى دوراته السابقة في حجز مكانة خاصة له على قائمة الفعاليات التجارية الموسمية التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المبارك لشراء حاجياتهم بما يتلاءم مع إمكانات وميزانيات مختلف شرائح المجتمع، مُستفيدين من توفر تشكيلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ومن العروض الترويجية والحسومات الكبرى التي يطرحها مئات العارضين على مجموعة كبيرة من المنتجات والبضائع، ونخبة من أشهر العلامات التجارية، مؤكداً أهمية الجوانب الاجتماعية للمعرض.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار من 5:00 مساءً وحتى 1:00 صباحاً طيلة أيام الشهر الفضيل، وتتوفر مواقف مجانية للجميع في محيط مركز إكسبو الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز