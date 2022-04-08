«&e» تختار بوبليسيس جروب شريكاً في عملياتها الإبداعية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة «&e»، المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات، أمس، اختيار «بوبليسيس جروب» شريكاً لها في عملياتها الإبداعية، حيث ستعمل «بوبليسيس جروب» في إطار هذا التعاون على تسخير خبراتها ووجودها القوي في الإمارات وحول العالم لتوفير خدمات إبداعية لجميع وحدات الأعمال الخاصة بمجموعة «&e»، بما يدعم رحلة المجموعة للتحول.

وقال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ«بوبليسيس جروب» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا: يسرنا التعاون مع عملاء يمتلكون رؤى طموحة للمضي قدماً نحو المستقبل وخلق المزيد من القيمة سواءً لأعمالهم أو عملائهم فضلاً عن إحداث تأثير إيجابي مضاعف في المجتمعات التي يعملون فيها. ونتشارك مع «&e» الرؤية ذاتها للمستقبل. وندرك تماماً أن الاستراتيجية التحولية التي بدأت المجموعة تنفيذها سترتقي بتجارب العملاء من خلال التقنيات المبتكرة والمتطورة عبر جميع المجالات. كما ندرك مدى أهمية التركيز على تحقيق نجاحات مستدامة خلال رحلات التحول، لأننا اتخذنا قبل خمس سنوات النهج ذاته الذي تتبعه مجموعة «&e»، وذلك عندما نجحنا في إحداث تحولات ملموسة على مستوى قدراتنا ومهاراتنا ومواهبنا لمساعدة عملائنا على النجاح في العصر الرقمي الجديد من خلال منهجيتنا «قوة المجموعة». وستسهم رؤانا المشتركة والرامية إلى خلق تجارب أكثر تأثيراً في تمكين فريقنا من تقديم خدمات إبداعية ذات أهداف محددة وقيمة مضافة لمجموعة «&e»«.

وسيعتمد الفريق الإبداعي في مجموعة «بوبليسيس جروب» والذي سيكون تحت إشراف وكالة «ساتشي آند ساتشي»، التي تعتبر جزءاً من المجموعة، في تطوير العمليات والخدمات المقدمة لمجموعة «&e»، على التميز الإبداعي والخبرات الاستراتيجية المتنوعة.

قال رمزي سليمان، المدير العام الإقليمي لوكالة «ساتشي آند ساتشي» الشرق الأوسط: ستساهم رؤيتنا بأن «لا شيء مستحيل مع قوة الإبداع» في لعب دورٍ محوري في تطوير حملات إبداعية تدعم رحلة «&e» وخططها الاستراتيجية للتحول إلى مجموعة رائدة عالمياً في المجال الرقمي والتكنولوجي.

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