«أكرونيس»: تهديدات إلكترونية متزايدة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «أكرونيس» للحماية الإلكترونية تقريرها بمناسبة أسبوع الحماية الإلكترونية لعام 2022. كشف هذا التقرير، الذي تم فيه استطلاع رأي أكثر من 6,200 مستخدم تكنولوجيا معلومات ومديري تكنولوجيا معلومات عبر المؤسسات الصغيرة والشركات في 22 دولة، عن تزايد وتيرة التهديدات الإلكترونية.

وعانت نسبة 76% من المؤسسات من أوقات تعطل بسبب فقدان البيانات، أي هناك 25% زيادة مقارنة بعام 2021. نتجت أوقات التعطل هذه من عدد من المصادر، بما فيها تعطل الأنظمة (52%) وأخطاء بعض الأشخاص (42%) والهجمات الإلكترونية (36%) والهجمات الداخلية (20%). وأكدت 61% من فرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات العالمية الآن أنها تفضل استخدام حلول متكاملة تستبدل مجموعة أدوات حماية البيانات والأمان الإلكتروني المعقدة بوحدة تحكم متكاملة واحدة. وتتطلع 70% من الشركات السعودية و71% من الشركات الإماراتية إلى استبدال مجموعات أدوات الأمن السيبراني وحماية البيانات المعقدة بوحدة تحكم واحدة موحدة.

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