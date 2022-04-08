«آي مينا» للاستثمار في التكنولوجيا تخطط لطرح عام أولي في أبوظبي

المصدر: دبي – رويترز

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قال مصدران لـ«رويترز» إن شركة «آي مينا جروب» للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تملك شركة الاتصالات «إي آند» في أبوظبي جزءاً منها، تدرس طرحاً عاماً أولياً في أبوظبي وتعمل مع بنوك على الصفقة.

وتستثمر الشركة في أنشطة تجرى عبر الإنترنت والهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل محفظتها شركات، منها موقع لبيع للسيارات في دبي وتطبيق حجز المطاعم «ريزيرف آوت» وموقع (السوق المفتوحة) للتسوق عبر الإنترنت.

وفي حالة مضيها قدماً، فستكون أول شركة استثمار في التكنولوجيا تطرح أسهماً للاكتتاب العام في الإمارات.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن الأمر ليس معلناً: إن الشركة تهدف لإبرام صفقة هذا العام، واختارت بنك أبوظبي الأول ومورجان ستانلي والمجموعة المالية هيرميس لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي.

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