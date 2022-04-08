الإمارات تدعو الدول العربية لتحويل التحديات إلى فرص لدفع التنمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، التي عقدت فعالياتها أمس في مدينة جدة بالسعودية، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومدراء مؤسسات التمويل العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.

وقال الحسيني في كلمته الافتتاحية في الاجتماع السنوي الـ51 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية أصبحت تشكل عقبة أمام الجهود التنموية، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً بذل المزيد لتحويل هذه التحديات إلى فرص تدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، كما أن تسارع التطورات التكنولوجية وتنامي حدة المنافسة في الأسواق العالمية؛ جعل تعزيز التعاون والتكامل فيما بين الهيئات المالية العربية المشتركة ضرورة ملحة للحفاظ على المصالح العربية وخاصة لناحية توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين دولنا لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات. وتقدم بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية على استضافتهما ورعايتهما الكريمة، وإلى محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية على استضافته لاجتماعات الهيئات المالية العربية.

وأكد أهمية الاجتماعات كمنصة عربية رائدة تتيح مناقشة أبرز المواضيع والمستجدات المالية والاقتصادية والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة في الدول العربية، فضلاً عن فتح قنوات الحوار البناء لدفع أداء الاقتصاد العربي المشترك وتطوير وتفعيل أسسه وآلياته، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

حرص

وقال الحسيني: «تحرص وزارة المالية على المشاركة في هذه الاجتماعات؛ لتبادل الرؤى ووضع الخطط لتعزيز مكانة المنطقة العربية وتوطيد اقتصادات دولها، ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية، والتعريف بنموذج وتجربة دولة الإمارات المالية الرائدة ورؤيتها الاستشرافية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وضم وفد الدولة كلاً من معالي خالد محمد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعدد من المختصين في وزارة المالية والمصرف المركزي».

فعاليات

وتتضمن الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية جملة من الفعاليات شملت الاجتماع السنوي الـ51 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاجتماع السنوي الـ45 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي.

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