سوق دبي يعود لدائرة المكاسب بدعم الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أغلق سوق دبي في المربع الأخضر، بختام جلسة أمس، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية، بقيادة «إعمار العقارية»، وسط عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات، في الوقت الذي تراجع فيه سوق أبوظبي، مع استمرار تعرضه لعمليات جني أرباح، بعد صعوده لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 3515.34 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والتأمين والخدمات والسلع، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.85 %، ليصل إلى 9994.67 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.24 مليار درهم، منها 1.8 مليار في أبوظبي، و440.7 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 583.7 مليون سهم، موزعة بواقع 416.7 مليوناً في أبوظبي، و166.93 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 16730 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 1.6 %، مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.88 %، و«ديار» 0.21 %، و«إعمار للتطوير» 1.35 %، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 1.2 %. وصعد قطاع الاستثمار 1.13 %، مع نمو «سوق دبي المالي» 2.19 %، و«دبي للاستثمار» 0.8 %، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 1.53 %.

ونزل قطاع البنوك 0.24 %، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.01 %، و«أملاك» 2 %، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 1 %، واستقر «جي إف إتش»، وتراجع قطاع النقل 0.52 %، مع هبوط «العربية للطيران» 2.28 %، و«الخليج للملاحة» 1.12 %، فيما صعد «أرامكس» 2.12 %.

وتصدر سهم «سوق دبي المالي» النشاط، مستقطباً 183.8 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 97 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 51.4 مليوناً. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.94 %، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.24 %، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 13.8 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق دبي، تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.25 %، فيما صعد «أبوظبي التجاري» 1.34 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.05 %. وفى قطاع الاتصالات، انخفض «اتصالات» 3.58 %، مقابل صعود «الياه سات» 2.94 %.

وكان من بين الأسهم الرابحة «العالمية القابضة» 0.11 %، و«ملتيبلاي» 0.6 %، و«فيرتغلوب» 1.25 %، و«موانئ أبوظبي» 4.6 %، و«غذاء القابضة» 3.65 %، مقابل انخفاض «ألفا ظبي» 0.3 %.

وعلى صعيد العقار، ارتفع «الدار» 0.83 %، و«إشراق» 4.57 %، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.13 %، وفي الطاقة، انخفض «أدنوك للحفر» 0.28 %.

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 331.14 مليون درهم. وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع، بنسبة 14.9 %، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.79 %، واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 51.14 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل.

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