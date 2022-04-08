المصدر: دبي ــ البيان

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تعقد شركة «عنان للاستثمار القابضة»، اجتماع الجمعية العمومية في 28 أبريل الجاري، للنظر في تأجيل توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2019، وترحيل توزيع الأرباح غير الموزعة عن 2018.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن الجمعية ستناقش أيضاً، اعتماد جميع التسويات الودية الموقعة مع المشترين في كل من مشروع واحة الزاوية . وستبحث الجمعية أيضاً، الموافقة بقرار خاص على زيادة رأس المال، بتحويل ديون بقيمة 300 مليون درهم، على أن يصبح رأس المال بعد الزيادة، 2.61 مليار درهم، بدلاً من 2.31 مليار درهم.

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، أن مقترح المساهمين بشأن إعادة توزيع أسهم الخزينة، كأسهم منحة، بدلاً من إصدار أسهم جديدة، تم رفضه من قبل مصرف البحرين المركزي.

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