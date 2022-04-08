سلطة دبي للخدمات المالية تطرح نظام الإبلاغ عن المخالفات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، نظامها التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات. ويعتبر النظام هو الأول من نوعه الذي يتم طرحه في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل جهة منظمة للخدمات المالية، حيث سيطبق على جميع الكيانات الخاضعة لتنظيم السلطة والعاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ويوفر النظام الحماية القانونية المعززة للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن سوء التصرفات داخلياً ضمن الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية أو خارجها إلى مدقق حساباتهم أو سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطات إنفاذ القانون. وقال كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يلعب المبلغون عن المخالفات دوراً رئيسياً في تحسين قدرة الشركات على اكتشاف وتحديد وتصعيد القضايا المتعلقة بسوء التصرفات، والسياسات والإجراءات المطلوبة تسهم بشكل كبير في التشجيع والحث على المزيد من الإفصاحات. ونتوقع من جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم أن تكون مستعدة لمناقشة وإثبات تطبيق سياساتها وإجراءاتها عند التعامل مع السلطة».

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