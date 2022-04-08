غرفة تجارة دبي تدعو مجتمع الأعمال لاعتماد ممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مجموعة عمل ممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة مؤخراً ندوة افتراضية حول عوامل التمكين الرئيسية لتسهيل المدفوعات الفورية للمقاولين الفرعيين والموردين المعتمدين.

وتحدث خلال الندوة مديرون ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة، حيث شملت القائمة تارون جويال، رئيس العمليات التجارية في شركة جيندال شديد للحديد والصلب في سلطنة عمان، ونشأت حاتم، رئيس المشتريات والإدارة في شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، حيث ناقشوا المبادئ التوجيهية للتعامل مع فئات مختلفة من الموردين والمقاولين المعتمدين، والتعامل معهم كشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين في سلسلة التوريد لأي شركة ودعمهم في الوفاء بمتطلبات التوثيق الحكومية أو الشركة المختلفة.

وأكد د. كمال ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال بغرفة دبي، أن ميثاق الدفع الفوري لغرفة دبي يهدف إلى زيادة الوعي وغرس ثقافة الدفع الفوري بين مجتمع الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن الالتزامات السبعة للميثاق تعمل أيضاً كمبادئ توجيهية وأساسية لتسهيل المدفوعات الفورية، معتبراً أن العوامل المساعدة الرئيسية المقدمة كجزء من الميثاق هي إجراءات التشغيل القياسية والرموز اللازمة لتنفيذ ممارسات الدفع الفوري.

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