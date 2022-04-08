تجربة فريدة للعارضين وزوار النسخة الافتراضية لـ «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

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دبي - البيان

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن الدورة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) و«دبي للطاقة الشمسية» الذي تنظمه من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، ستوفر تجربة فريدة للعارضين والزائرين من مختلف أنحاء العالم بالاعتماد على أحدث التقنيات في هذا المجال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي عقده معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية، عبر المنصة الافتراضية ثلاثية الأبعاد التي سيتم استخدامها لتنظيم المعرض، وبحضور عدد من المسؤولين من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى حشد من الإعلاميين.

وأعلن معالي الطاير خلال المؤتمر: «إن عدد الشركات المشاركة في النسخة الافتراضية من المعرض هذا العام وصل حتى الآن إلى 1049 شركة من 52 دولة، منها 168 شركة في مجال الطاقة الشمسية، كما استقطب المعرض 47 جهة راعية، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض الافتراضي إلى 40 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم».

مشاركة

وشارك في المؤتمر الصحافي أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض وهم: الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات لمعرض «ويتيكس»، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، وعضو اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة والإعلام والفعاليات، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، ورئيس لجنة الابتكار والتكنولوجيا، وجاسم رجب، رئيس اللجنة المالية ولجنة الزوار في معرض «ويتيكس».

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال معالي الطاير: «بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم الهيئة سنوياً معرضي «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، انسجاماً مع جهود تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أثمرت عن سياسات واستراتيجيات وخطط رائدة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021، التي عززت مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر».

تدابير

وتابع معالي الطاير: «على نهج قيادتنا الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص، ونظراً للتدابير الاحترازية المطبقة في معظم دول العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تنظم الهيئة المعرضين هذا العام عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. وستوفر هذه النسخة المبتكرة «المحايدة للكربون»، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار، إضافة إلى مجموعة من الندوات والجلسات التي سيديرها خبراء ومختصون في مختلف المجالات».

مكانة

وأشار معالي الطاير إلى أن معرض «ويتيكس» رسّخ مكانته على مدى 21 عاماً كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة والأكبر من نوعه في المنطقة، كما حقق معرض دبي للطاقة الشمسية نجاحات مهمة خلال الأعوام الـ 4 الماضية لا سيما مع تسارع وتيرة النمو في قطاع الطاقة الشمسية والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

ويشكل المعرض منصة مثالية للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات والالتقاء برواد الصناعة والخبراء والمصنعين والمستثمرين، والتعرف إلى احتياجات السوق وفرص المشاركة في المشروعات الجديدة. وستسهم المنصة الافتراضية المبتكرة هذا العام في سهولة الوصول للمعرض من مختلف أنحاء العالم.

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