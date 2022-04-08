ارتفاع استثمارات «الصكوك الوطنية» 36 % إلى 11.89 مليار درهم في 2021
نجحت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المملوكة من قبل «مؤسسة دبي للاستثمارات»، في زيادة استثماراتها بنسبة 36% في 2021 لتصل إلى 11.89 مليار درهم، في إنجازٍ يعكس النمو الإيجابي المتسارع لثقافة الادخار في الإمارات. وسجلت الشركة زيادة 64% في مبيعاتها، وعزت النمو إلى برامجها وخدماتها الادخارية المبتكرة، فضلاً عن الوعي المتزايد حول مزايا الادخار مع «الصكوك الوطنية» بين المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
وحصل العملاء على عوائد تصل إلى 3.33% على مدخراتهم؛ وهو من أعلى معدلات العوائد على مستوى المنطقة. وجاء حصول جميع عملاء «الصكوك الوطنية» بعوائد جيدة عن عام 2021 على اختلاف فئاتهم وحجم مدخراتهم. كما فاز حملة الصكوك أيضاً بجوائز بقيمة إجمالية بلغت 36.9 مليون درهم بالإضافة إلى مكافآت أخرى، وُزعت من أموال المضارب الخاصة، بناءً على السلوك الادخاري، المدة والمبلغ المستثمر.
وشهد مدخرو «الصكوك الوطنية» الذين انضموا منذ تأسيسها في 2006، زيادة تراكمية في مدخراتهم تقارب 64.11%. كما تحتفل الشركة أيضاً بنجاح تحولها الرقمي، حيث حققت زيادة بنسبة 62.4% في عدد المدخرين عبر التطبيق الذكي بفضل ما يوفره من خدمات وسهولة في عملية فتح الحساب والادخار.
وقال خليفة الدبوس رئيس مجلس إدارة «الصكوك الوطنية»: يسعدنا أن نرى المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يعودون إلى عادات الادخار والاستثمار السليمة ذات المخاطر القليلة لضمان استقرارهم المالي في الحاضر والمستقبل. وهذه هي أولى أهداف الصكوك الوطنية، التي تأسست وفق رؤية تهدف مساعدة الجميع على بناء ثرواتهم، وبالتالي خلق الرفاهية المالية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. وقال محمد العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»: من المشجع أن نرى عملاءنا على اختلاف فئاتهم يحصدون عوائد مجزية على استثماراتهم مع الصكوك الوطنية. ويسعدنا أن نرى أن النساء يشكلن 41% من إجمالي العملاء. وما يثير اهتمامنا للغاية هو ارتفاع في مدخرات فئة الشباب بنسبة 9%، وهذا يدل على وعي مالي متزايد لدى لهذه الفئة.
جائزة المليون درهم
خلال عام 2021، غيّرت الصكوك الوطنية حياة 8 فائزين بجائزة المليون درهم، وقد بلغ إجمالي الجوائز التي فاز بها العملاء 36.9 مليون درهم شملت 16 سيارة فخمة. ليصبح مجموع الفائزين بسحب المليون 202 مليونيراً وإجمالي قيمة الجوائز الموزعة ما يفوق 695 مليون درهم منذ تأسيس الشركة.