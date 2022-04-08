ارتفاع استثمارات «الصكوك الوطنية» 36 % إلى 11.89 مليار درهم في 2021

المصدر: دبي- البيان

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نجحت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المملوكة من قبل ‏‎‏«‎مؤسسة دبي للاستثمارات»، في زيادة استثماراتها ‏بنسبة 36% في 2021 لتصل إلى 11.89 مليار درهم، في إنجازٍ يعكس النمو الإيجابي المتسارع لثقافة الادخار في الإمارات. ‏وسجلت الشركة زيادة 64% في مبيعاتها، وعزت النمو إلى برامجها وخدماتها الادخارية ‏المبتكرة، فضلاً عن الوعي المتزايد حول مزايا الادخار مع «الصكوك الوطنية» بين المواطنين والمقيمين على حدٍ ‏سواء.‏

وحصل العملاء على عوائد تصل إلى 3.33% على مدخراتهم؛ وهو من أعلى معدلات العوائد على مستوى المنطقة. وجاء حصول جميع عملاء «الصكوك الوطنية» بعوائد جيدة عن عام 2021 على اختلاف فئاتهم وحجم مدخراتهم. ‏كما فاز حملة الصكوك أيضاً بجوائز بقيمة ‏إجمالية بلغت 36.9 مليون درهم بالإضافة إلى مكافآت أخرى، وُزعت من أموال المضارب الخاصة، بناءً على السلوك الادخاري، المدة والمبلغ المستثمر. ‏

وشهد مدخرو «الصكوك الوطنية» الذين انضموا منذ تأسيسها في 2006، زيادة تراكمية في مدخراتهم تقارب 64.11%. كما تحتفل الشركة أيضاً بنجاح تحولها الرقمي، حيث حققت زيادة بنسبة 62.4% في عدد المدخرين عبر التطبيق الذكي بفضل ما يوفره من خدمات وسهولة في عملية فتح الحساب والادخار. ‏

وقال خليفة ‏الدبوس رئيس مجلس إدارة «الصكوك الوطنية»: يسعدنا أن نرى المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يعودون إلى عادات الادخار والاستثمار السليمة ذات المخاطر القليلة لضمان ‏استقرارهم المالي في الحاضر والمستقبل‏. وهذه هي أولى أهداف الصكوك الوطنية، التي تأسست وفق رؤية تهدف مساعدة الجميع على بناء ثرواتهم، وبالتالي خلق الرفاهية ‏المالية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. وقال محمد العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»: من المشجع أن نرى عملاءنا على اختلاف فئاتهم يحصدون ‏عوائد مجزية على استثماراتهم مع الصكوك الوطنية. ويسعدنا أن‎ ‎نرى أن النساء ‏يشكلن 41% من إجمالي العملاء. وما يثير اهتمامنا للغاية هو ارتفاع في مدخرات فئة الشباب بنسبة 9%، وهذا يدل على وعي مالي متزايد لدى لهذه الفئة.

جائزة المليون درهم

خلال عام 2021، غيّرت الصكوك الوطنية حياة 8 فائزين بجائزة المليون درهم، وقد بلغ إجمالي الجوائز التي فاز بها العملاء 36.9 مليون درهم شملت 16 ‏سيارة فخمة. ليصبح مجموع الفائزين بسحب المليون 202 مليونيراً وإجمالي قيمة الجوائز الموزعة ما يفوق 695 ‏مليون درهم منذ تأسيس الشركة.

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