«أبوظبي الإسلامي» يؤجل دفعات تقسيط التمويل في رمضان

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس تأجيل قسط شهري واحد لعملاء التمويل الشخصي بدون تحصيل رسوم إضافية. وسيتم التواصل مع العملاء المؤهلين للاستفادة من هذا العرض من خلال الرسائل النصية القصيرة، مع توفير خيار الرد بالموافقة على تأجيل قسط التمويل آلياً. ويسري ذلك على الأقساط المستحقة للفترة بين 15 أبريل و14 مايو.

كما يطلق المصرف مجموعة من المبادرات حيث يستفيد أكثر من مليون عميل من المبادرات المجتمعية. ويشمل ذلك «حملة الإفطار الرمضاني» بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي. وسيقوم بتوزيع 50 ألف عبوة إفطار رمضاني في أنحاء الدولة. وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومجلس استدامة التابع للمصرف، يتم تنظيم إفطار رمضاني لـ 400 من كبار السن. ويرعى المصرف بطولة الفرجان لمجتمع وزارة الداخلية. وبصفته الراعي البرونزي، يشارك المصرف في مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية لتقديم وجبات رمضان بقيمة تتراوح ما بين 1-3 ملايين درهم ويستفيد منها مليون فرد. كما يوزع المصرف عبوات المواد الغذائية الرمضانية على 100 أسرة من خلال رعاية مبادرة «المير الرمضاني» التي يرعاها الاتحاد النسائي العام. ويدعم خطة «صندوق الزكاة» لتقديم وجبات رمضانية، وسينظم ندوتين عبر الإنترنت للحوار المجتمعي. وهناك شراكة مع الهلال الأحمر لتنفيذ حملة الأضاحي وحملة رمضان وحملة الشتاء والحملة التثقيفية وحملة دار الأيتام وحملة المياه.

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