سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي يواصل انتعاشه

المصدر: دبي - البيان

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يواصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تعزيز انتعاشه خلال 2022، مدعوماً بارتفاع الطلب وتزايد اهتمام النخب العالمية، بحسب ما ذكرت شركة زوم بروبرتي إنسايتس للاستشارات العقارية.

وأضافت الشركة أن ما حققه إكسبو 2020 دبي ترك آثاره الإيجابية على سوق المنازل الفاخرة في دبي، الذي يتميز بتوافر كم هائل من الفرص الجديدة للمشترين والمستثمرين. وشهد سوق العقارات الفاخرة في دبي قفزة كبيرة في المعاملات بلغت 30% على أساس سنوي، حيث أتم 4,083 صفقة في يناير 2022. كما شهد متوسط أسعار العقارات للقدم المربعة زيادة بلغت 35.1% خلال الشهر ذاته.

نشاط 2021

وشهد قطاع الإسكان الفاخر في العام 2021 نشاطاً متزايداً، حيث حقق ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 40%، مقارنة بالعام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا.

وبحسب الأرقام، فإن إجمالي عدد المنازل الفاخرة التي تم بيعها بلغ 93 منزلاً مقابل 10 ملايين دولار أو ما يزيد خلال 2021. كما ارتفع متوسط القيمة السكنية بنسبة 9.2%، وشهدت الفيلات قفزة كبيرة، حيث زادت قيمتها بنسبة 21.2%.

وأكد عطا شبيري، الرئيس التنفيذي في زوم بروبرتي، أن سوق العقارات الفاخرة سيواصل انتعاشه خلال العام 2022 ويحافظ على منحناه التصاعدي مع زيادة أعداد البنايات والمشاريع الراقية، وإقبال أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب الأثرياء على الاستثمار في هذا المجال، ما سيعود بالفائدة على السوق بشكل عام بسبب تدفق أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب وبفضل زيادة إقبال المشترين الأوكرانيين والروس، هذا علاوة على الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتأشيرات والسياسات الصديقة للمغتربين وتوافر إمكانات تحقيق الأرباح العالية التي كان لها أثر بالغ في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

أغلى الشقق

وبيعت شقة في برج خليفة المنطقة 4، وسط مدينة دبي مقابل 73 مليون درهم خلال الربع الأول من 2022، لتكون أغلى شقة تم بيعها خلال هذه الفترة، تلتها شقة في دورشيستر كولكشن دبي في الخليج التجاري مقابل 69 مليون درهم.

وبعدها نجح منتجع ومساكن رويال أتلانتس في نخلة جميرا في بيع شقة مقابل 63 مليون درهم، كما بيعت شقق فاخرة في W Residences وSerenia Residences BuildingB في النخلة جميرا، مقابل 57 و50 مليون درهم على التوالي.

ويلجأ العديد من مالكي المنازل الفاخرة إلى تأخير عملية بيع العقارات، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة أعلى، ومن المتوقع أن تشهد مناطق مثل جزيرة النخلة جميرا وخليج جميرا والمنطقة 1 ودبي هيلز قفزة بنسبة 10 - 15% في مكاسب الأسعار السنوية.

وقالت الشركة إن هناك توقعات قوية بزيادة مبيعات المنازل الفاخرة في دبي التي تصل أسعارها إلى 100 مليون درهم أو أكثر.

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