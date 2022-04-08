خبراء يشددون على أهمية حلول الحوسبة السحابية للقطاع العام

المصدر: عجمان - البيان

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شددت مجموعة من أبرز استشاريي خدمات الحوسبة والإدارة السحابية في الإمارات على أهمية تقنيات الحوسبة السحابية للقطاع العام، وذلك خلال جلسة حوارية نظمتها المؤسسة الدولية للبيانات بالتعاون مع شركة بيسبن جلوبال وأمازون ويب سيرفيسز في منتجع عجمان سراي ماريوت.

وشهدت الفعالية مشاركة مانيش رانجان، مدير برنامج أول - قطاع البرمجيات والخدمات السحابية لدى المؤسسة الدولية للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وأحمد عبدالحميد، الرئيس الإقليمي لشؤون الأمن والامتثال في القطاع العام لدى أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباسل الشريف، نائب الرئيس للشؤون التجارية لدى بيسبن جلوبال.

وأوضحت دراسة للمؤسسة الدولية للبيانات أن 92% من المؤسسات الحكومية التي شملها استبيان بالإمارات، ترى أن عدم القدرة على تلبية متطلبات الأعمال يرتبط بالاعتماد على النظم التقليدية، ما يبرز أهمية التحوّل لحلول الحوسبة السحابية، فيما أشارت 31% من الجهات المشاركة إلى أن اللوائح التنظيمية تشكّل عائقاً أمام الاستفادة القصوى من السحابة العامة. وجاءت الفعالية على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجلس الأمن السيبراني في الإمارات وشركة أمازون ويب سيرفيسز لتسريع اعتماد الخدمات السحابية التي تُقدمها الشركة في جميع مفاصل القطاع العام الإماراتي.

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