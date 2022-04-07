مبادرة لدعم السيدات ذوات الدخل المحدود في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماكدونالدز الإمارات» عن تعاونها خلال شهر رمضان المبارك مع مبادرة الغدير للحرف الإماراتية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، والتي تهدف لمساعدة ما يزيد على 200 حرفية من ذوات الدخل المحدود من مختلف الجنسيات والأعمار في الدولة من خلال تزويدهن بالموارد اللازمة لصناعة منتجات حرفية مستوحاة من التراث والثقافة المحلية لمساعدتهن في تأمين حياة كريمة.

وفي إطار هذا التعاون، ستعرض جميع فروع ماكدونالدز في الدولة ثلاثة كتب تضم رسومات للتلوين وقصصاً للأطفال مقابل 5 دراهم لكل نسخة منها، وستخصص جميع العائدات لصالح مؤسسة «الغدير للحرف الإماراتية»، وهذه المجموعة الخاصة من الكتب من تأليف الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط، بينما تولت حرفيات مؤسسة الغدير مهمة تصميم رسومات التلوين.

ويمكن الحصول على الكتب الثلاثة من فروع ماكدونالدز في جميع أنحاء الدولة، سواء داخل المطاعم أو عبر خدمة التوصيل للسيارات، وتُتاح خدمة إضافة الكتاب إلى طلب التوصيل للمنازل عبر تطبيق ماكدونالدز. وتبرز الكتب مغامرات عدد من الشخصيات المستوحاة من الثقافة المحلية، ويمكن متابعة هذه المغامرات من خلال تلوين الرسومات.

ورحبت المبادرة بمشاركة الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط، التي ألفت قصصاً ممتعة، تناولت خلالها مواضيع التسامح والصداقة والاهتمام والعمل الجماعي، وتعد ميثاء كاتبة ورسامة شغوفة بتعريف الأطفال بثقافة وتراث دول الخليج العربي، وقد نشرت أكثر من 170 عملاً باللغتين العربية والإنجليزية. وتهدف ماكدونالدز الإمارات من خلال هذه المشاركة إلى تشجيع المبدعات، وتقديم فهم أعمق للثقافة المحلية خلال الشهر الكريم.

وقالت هند المحيربي مديرة مشروع الغدير للحرف الإماراتية: إن تعاون ماكدونالدز الإمارات مع الغدير يجسد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، كما أنه يعزز الجهود التي يضطلع بها المشروع لتحقيق أهدافه في تمكين النساء ذوات الدخل المحدود من خلال الحرف المستدامة، وأضافت «هذه الخطوة تعتبر إضافة جديدة ونوعية للمبادرات التي تقدمت بها ماكدونالدز لصالح مشروع الغدير خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز مجالات البذل والعطاء لدى النشء والشباب بجانب مساهمتها في حفزهم على القراءة والاطلاع والمعرفة بصورة عامة».

وأشاد وليد فقيه، مدير عام ماكدونالدز الإمارات، بهذه المبادرة قائلاً: يسعدنا في شهر رمضان المبارك، التعاون مع مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية والهلال الأحمر الإماراتي، بعد أن أثمرت شراكتنا الطويلة والناجحة مع الهلال الأحمر عن تحقيق فهم أعمق وتقدير أكبر للعمل الملهم الذي أنجز لدعم الموهوبات في مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية. وسنبذل قصارى جهدنا لبيع 60 ألف نسخة من هذه الكتب خلال الشهر الكريم، ونحن سعداء بتسليط الضوء على أهمية التنوع والمساواة والتراث، يداً بيد مع مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية.

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