طيران الإمارات ضمن أفضل 100 شركة بمؤشر السمعة العالمية 2022

المصدر: وام

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صنفت طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم ضمن أفضل 100 شركة عالمية لعام 2022 من منصة Global RepTrak 100/ .

وحصلت طيران الإمارات على درجة سمعة قدرها 72.7 .

وتعد/ RepTrak / أكبر قاعدة بيانات للسمعة في العالم تمتد إلى أكثر من 20 عاما وتقارن الشركات عبر مختلف الصناعات عبر العالم من خلال تحليل الملايين من نقاط بيانات الإدراك والمشاعر من الاستطلاعات عبر الإنترنت.

وتشغل طيران أحدث الأساطيل من طائرات الإيرباص/ /A380 والبوينج 777 .

ولأكثر من عقد من السنوات دأبت/ RepTrak /على تصنيف أفضل 100 شركة مرموقة للاحتفال بتلك التي تتصدر السمعة العالمية في مختلف المجالات.

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