محمد بن راشد : اقتصاد الإمارات الأعلى نمواً في المنطقة في 2021

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد الإمارات الأعلى نمواً في المنطقة في 2021.

وقال سموه : انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات في 2021 .. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1 % لاقتصادنا الوطني .. وحققنا 3.8% نمواً في 2021 (أعلى من نمو 2019) .. والأعلى نمواً في المنطقة … وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم ..

وأضاف: في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام.. اقتصادنا في تصاعد … مسيرتنا في تسارع .. تنافسيتنا تمضي للأعلى .. ومستقبلنا إلى خير بإذن الله .. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل..

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز