النمسا تشكر الإمارات على تنظيم أحد أنجح معارض إكسبو في التاريخ

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم الجناح النمساوي مشاركته في إكسبو 2020 دبي بنجاح كبير، حيث استقطب خلال فترة الحدث العالمي ما يزيد على 1.2 مليون زائر، وقام بتنظيم مجموعة من البرامج والفعاليات الناجحة، وفاز بسبع جوائز وأوسمة بفضل تصميمه المعماري الذكي والموفّر للموارد.

واستعرض الجناح النمساوي خلال إكسبو الفرص التي تُتاح أمام العالم عند تبنّي معايير الاستدامة في مختلف المجالات الحيويّة، حيث استفادت النمسا من الساحة العالمية التي أتاحها إكسبو لعرض مجموعة واسعة من حلول الاستدامة في مختلف المجالات، في السياحة، الزراعة، التنقل والبناء، كما وظّفت طاقتها الإبداعية كاملة خلال فترة الحدث.

وقالت بياتريكس كارل، المفوضة العامة لجناح النمسا: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لدولة الإمارات لتنظيمها إكسبو 2020 دبي على هذا النطاق الضخم. ارتقت دبي، كما جرت العادة دائماً، إلى مستوى صيتها من خلال التنظيم المبهر لهذا الحدث. لقد وحّد إكسبو 2020 العالم من جديد، وهو أمر كان لا بد منه خاصة بعد الجائحة، كما وفّر ساحة مثاليّة أمام الدول لتقدم حلولاً محفزّة للأفكار ومبتكرة يمكنها تغيير العالم نحو الأفضل. كما برهن إكسبو 2020 لنا بأن المستقبل غنيّ بالإمكانات غير المحدودة، وأثبت مرة أخرى أن الإمارات لديها القدرة على تحدي الصعاب بل وتحويلها إلى أكبر الفرص.

وأضافت: لقد وفّر إكسبو 2020 دبي منصّة عالمية لا مثيل لها ربطت العقول وأقامت الجسور بين دول العالم، ما أتاح الفرصة لتقديم ابتكارات قويّة مكّنت البشرية من الاقتراب خطوة إضافية من بناء عالم مستدام يبدو فيه المستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

وعلى مدار فترة الستة أشهر التي أقيم بها إكسبو 2020 دبي، استقبل الجناح النمساوي أكثر من 1.2 مليون زائر، حيث تعرفوا على ابتكاراته واختبروا تجاربه المتنوعة. أيضاً، حصل الجناح على سبع جوائز بفضل ابتكاراته وتصميمه الفريد الصديق للبيئة. اشتملت القائمة على جائزة مرموقة من المكتب الدولي للمعارض وهي «الميدالية الفضية» في فئة الهندسة المعمارية فيما يخص الأجنحة المبنية من قبل الدول، الفئة بي. كما فاز بالجائزة العالمية للهندسة المعمارية والتصميم لعام 2021 في فئة «العمارة المستدامة»، وجائزة «بي أل تي BLT» بيلت للتصميم لعام 2021 في فئة «الاستدامة وتوفير الطاقة»، كما وقع خيار لجنة تحكيم جائزة أركيتيكشرال دايجيست عليه كأفضل جناح. أيضاً، حصد الجناح النمساوي جائزة التصميم الألمانية لعام 2022 ضمن فئة «الهندسة المعمارية الممتازة - التصميم البيئي» - وهي جائزة مهمّة يمنحها مجلس التصميم الألماني.

وكان الجناح النمساوي المميز، الذي حظي بتقدير مثير للإعجاب بفضل تصميمه المبتكر والمستدام، مؤلفاً من 38 مخروطاً أبيض متداخلة بأسلوب هندسي. تميّز الجناح بتصميمه المستوحى من أبراج الرياح العربية وباستخدام مواد بناء طبيعية ونهج ذكي منخفض الاعتماد على التقنيات. وقد عكس هيكل الجناح النتائج الرائعة التي يمكن الوصول إليها عندما تجتمع مختلف الثقافات والعقول، حيث اجتمعت في بنائه أحدث الابتكارات النمساوية مع تقنيات البناء العربية التقليدية. كما امتاز الجناح بكفاءته العالية في استخدام الطاقة، حيث استهلك طاقة أقل بمعدّل 70% مقارنة بالمباني التقليدية المكيفة المتواجدة في ظروف مناخية مماثلة لتلك المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة، في حين وفّرت تصميماته الداخلية مناخاً متوازناً وخالياً من الملوّثات، وعلاوة على ذلك كان الجناح يعمل تحت شعار «النمسا توقظ الحواس»، حيث أتاح لزواره فرصة الانغماس بتجارب لا حصر لها مصممة لإنعاش حواسهم.

اختتمت بياتريكس كارل قائلة: «نحن فخورون للغاية بالتقدير الذي تلقاه جناح النمسا طوال فترة إكسبو 2020 دبي، إنه حقاً لشرف كبير. كانت تجربتنا في إكسبو 2020 لا تُنسى من جميع النواحي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز