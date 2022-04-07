مساهمو أغذية يقرون توزيع أرباح نقدية 8.25% للنصف الثاني 2021

المصدر: أبوظبي – البيان

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عقدت مجموعة أغذية أمس اجتماعها السنوي السابع عشر افتراضياً، حيث وافق المساهمون على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 8.25%، أي ما يعادل 8.25 فلوس للسهم للنصف الثاني من 2021 تماشياً مع سياسة المجموعة بتوزيع أرباح نصف سنوية، ليرتفع إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2021 إلى 130.6 مليون درهم بنسبة 9.9% مقابل 118.8 مليون درهم تم توزيعها في 2020.

ووافق المساهمون على قرار تعيين شرميلا جنيفر مورات عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سيف الدين روباوالا، الذي استقال من منصبه في عضوية المجلس ليتفرغ بشكل كامل لإدارة سلسلة محلات لولو. ومن بين القرارات الأخرى التي قدمها مجلس الإدارة، وحظيت بموافقة المساهمين، تقرير المجلس والمكافآت الخاصة بأعضائه، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنصرمة 2021. كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية للعام ذاته، واتخاذ قرار بشأن تعيين «ديلويت» بصفة مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2202.

وكشفت مجموعة أغذية مؤخراً عن أن صافي إيرادات المجموعة بلغ 3.07 مليارات درهم بنسبة نمو 49% على أساس سنوي، معززة بالاستحواذ والإدماج المالي لكل من شركة الفوعة للتمور، وشركة مخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية، وشركة أطياب.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «كان 2021 من الأعوام التي شهدت تحولات هائلة بالنسبة لمجموعة «أغذية»، حيث أعلنت المجموعة عن استراتيجية النمو الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025. ورغم التقلبات المستمرة في الأسواق التي فرضت علينا تحديات جمّة، فقد واصلنا مسيرتنا بشكل منضبط ومدروس، وهو ما أسفر عن تحقيق نمو تجاري واتساع نطاق أعمالنا جغرافياً، فضلاً عن زيادة أعداد القوة العاملة. وقد تمكنّا من إرساء أسس قاعدة أعمال تتسم بالقوة والتطور والاستدامة تتيح لنا الانطلاق نحو أسواق جديدة».

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «أسهمت عمليات دمج أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها في ارتفاع الإيرادات وتحسين مستويات الربحية. ونتوقع في العام المقبل بعد وضع الركائز الأربع لنموذج التشغيل في مجموعتنا أن يشارك كل منها بنسبة 25% في الأعمال التجارية، مع تحقيق هدفنا المتمثل في رفع إيرادات المجموعة من المنتجات التي تعتمد على المستهلكين إلى 75% إجمالي إيرادات المجموعة. وسيكون عام 2022 هو العام الذي نجني فيه ثمار عمليات الاستحواذ التي أتممناها بما يتماشى مع استراتيجية عام 2025».

خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة أغذية| من المصدر

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