تجارب وعروض مميزة بحملة «رمضان في دبي»

المصدر: دبي - البيان

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مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد فرصة التواصل بين العائلات والأصدقاء وأفراد المجتمع، احتفاء بالعادات والتقاليد التي يتميز بها شعب الإمارات الأصيل. وتقدم حملة «رمضان في دبي» لعام 2022، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة كبيرة من التجارب والعروض التي سوف يستمتع بها الجميع في المدينة.

ويضم الأسبوع الثاني للشهر المبارك، عروضاً وفعاليات مميزة، يمكن الاستمتاع بها، ومنها إفطار في دبي أوبرا، وأسواق وخيم رمضان، وعروض ترفيهية في آي إم جي عالم من المغامرات، وسكي دبي، ودبي كارتدروم، بالإضافة إلى فرصة للفوز الكبير في لا مير وذا بييتش وسيتي ووك.

وتقدم القرية الإماراتية في دبي فستيفال سيتي مول، أجواء التقاليد الإماراتية خلال شهر رمضان، مع الكثير من الأنشطة للأطفال، مثل الحكواتي، وورش الفنون والحرف اليدوية، وتعليم فنون الخط للكبار. كما يضم سوق رايب الليلي، في رايب باي ذا باي «خيمة رايب»، مع عروض الموسيقى العربية الأصيلة يومياً، وعازف العود، وفرصة ركوب الجمال، وأكثر من ذلك. وعند إنفاق 150 درهماً في مناطق المأكولات والمشروبات في المول، خلال موعد الإفطار، يمكن للزوار الفوز بفرصة مذهلة لتناول العشاء على متن طائرة خاصة، في رحلة حول أنحاء الإمارات.

وفي الوجهة الثقافية في منطقة السيف، يقدم سوق السيف الرمضاني الليلي، أنواعاً مختلفة من المنتجات، من بينها ديكور المنزل الرمضاني، وفوانيس رمضان، ومنتجات الأطفال، وحلويات رمضان، كما يقدم معرض فني مميز في الهواء الطلق، مجموعة من مقتنيات دبي للثقافة وأرابيسك، بالإضافة إلى التركيبات الفنية المعاصرة، والعروض الفنية والأنشطة الحية، وذلك يومياً، خلال رمضان، وحتى تاريخ 5 مايو، من وقت الإفطار وحتى منتصف الليل.

وتقدم دبي أوبرا تجربة إفطار لا تنسى خلال هذا العام، مع المأكولات العربية الأصيلة، وموسيقى كلاسيكية وعربية حية، وذلك كل مساء، حتى تاريخ 1 مايو من وقت الإفطار حتى الساعة 9:30 مساءً، حيث توفر بوفيه إفطار رائعاً، يضم أطباقاً عربية تقليدية وعالمية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الحلويات الرائعة والعصائر الرمضانية.

كما يمكن الاستمتاع بإفطار لذيذ في خيمة سوق المرفأ، مع إطلالة جميلة على الواجهة البحرية، لجميع أفراد الأسرة، من الساعة 8 مساء حتى 2 بعد منتصف الليل، كل يوم حتى 8 مايو. وتحتوي الخيمة الرمضانية على منطقة لعب الأطفال المطاطية، وتقدم فيها العروض المسرحية، وأكثر من 35 كشكاً لبيع المنتجات العربية التقليدية، كما يمكن مشاهدة عروض الطهو الحية في منطقة المجلس. وسيتم تقديم وجبات مجانية لأول 200 ضيف، من الساعة 6:30 مساءً حتى 8 مساءً، وبعد الساعة 8 مساءً، تتحول الخيمة إلى قاعة طعام، تقدم وجبات خفيفة عربية تقليدية أصيلة. ويعد سوق المرفأ، تجربة ممتعة للجميع، سواء كان سوق رمضان، أو الإفطار الرائع على الواجهة البحرية.

وتقدم خيمة «أمسيات» في رمضان، رحلة من الخيال، وتجربة خاصة في كورتيارد فندق الميدان الخضراء الرائعة. وهناك يمكن الاستمتاع بتجربة طعام وشراب رائعة، في جو مستوحى من التراث البدوي القديم، تحت النجوم الساطعة. تتحول حديقة الميدان إلى ساحة يطغى عليها الطابع العربي، ترحب بالضيوف في جو دافئ مناسب للإفطار الرمضاني، من خلال بوفيه متنوع، وذلك في كل يوم خلال شهر رمضان الكريم، حتى الثانية من بعد منتصف الليل.

وهناك الكثير من الفعاليات المميزة في رمضان، مع مجموعة خاصة من العروض في أماكن الترفيه المختلفة في جميع أنحاء المدينة. احصل على عرض شراء واحد، والآخر مجاناً في حلبة دبي كارتدروم الداخلية والخارجية لسباق السيارات، من الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، وذلك كل يوم اثنين خلال شهر رمضان، وتستمر السباقات في حلبة الكارتدروم الداخلية يومياً، حتى 17 أبريل، في حين تبدأ سباقات حلبة الكارتدروم في الهواء الطلق، من 18 أبريل حتى نهاية شهر رمضان.

ولمحبي المغامرات، يقدم «سكي دبي» فرصة قضاء يوم مليء بالمرح مع العائلة والأصدقاء، والاستفادة من بطاقة رمضان الجديدة، مقابل 290 درهماً فقط، مع استخدام غير محدود لجميع جولات ركوب Snow Park، ورحلة بحرية عبر المناظر الطبيعية الخلابة في سكي دبي في التلفريك، وخياراً واحداً من التجارب التالية: لقاء مع طيور البطريق، درس في مدرسة التزلج، ركوب zipline الداخلي مرتين في Snow Bullet، أو الاستمتاع بالمنحدرات لساعتين.

علاوة على ذلك، تقدم آي إم جي عالماً من المغامرات، بوفيه إفطار خاص في رمضان بسعر مخفض، بالإضافة إلى أنشطة الأطفال الممتعة خلال شهر رمضان، مثل عرض ألف ليلة، والرسم على الوجوه، والعروض السحرية، ولقاء مع الشخصيات.

وعند تذوق أطباق الإفطار والسحور التي تقدمها المطاعم في جميع أنحاء سيتي ووك، ولا مير وذا بييتش، وترك تعليق في تقييمات غوغل أو Trip Advisor أو فيسبوك، يمكن الفوز بجوائز مذهلة. ويمكن لـ 30 فائزاً، ربح عملات ذهبية عيار 24 قيراطاً من سيتي ووك، بينما يقدم لا مير بطاقات دخول عائلية إلى لاجونا ووتربارك إلى 20 فائزاً.

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