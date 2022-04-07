كهرباء ومياه دبي تطلع مسؤولة فنلندية على أفضل ممارساتها العالمية

المصدر: وام

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي معالي جانا هوسو-كاليو السكرتيرة الدائمة لوزارة الغابات والزراعة في جمهورية فنلندا بحضور سعادة ماريان نيسيللا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تعتمدها الهيئة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع المياه والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل باعتبار الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والاتصال الحكومي.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير بمعالي السكرتيرة الدائمة لوزارة الغابات والزراعة في جمهورية فنلندا مستعرضاً أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ..لافتاً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تستلهم استراتيجياتها وخطط عملها من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتعزيز الاستدامة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

وأكد معاليه أنه لدى إمارة دبي سجل حافل من الإنجازات المهمة واستراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي في إطار جهودها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة.

ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل من أبرز مشروعاتها لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأوضح معاليه أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي وتوفير خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية.. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة 490 مليون جالون من المياه يومياً- منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي- وذلك في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه والذي يعتبر أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات الكهرباء والمياه.

وتهدف الهيئة للوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030. ونواصل تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على شبكتنا الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك حيث نجحت الهيئة في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 5.3% في عام 2021 وتعد من أدنى النسب في العالم.

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