دبي للخدمات المالية تطرح نظام الإبلاغ عن المخالفات

المصدر: وام

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أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم؛ نظامها التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، ويعتبر النظام هو الأول من نوعه الذي يتم طرحه في دولة الإمارات من قبل جهة منظمة للخدمات المالية، حيث سيطبق على جميع الكيانات الخاضعة لتنظيم السلطة والعاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ويوفر النظام الجديد، الحماية القانونية المعززة للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن سوء التصرفات داخلياً ضمن الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية أو خارجها إلى مدقق حساباتهم أو سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطات إنفاذ القانون.

كما يهدف إلى تحسين ثقافة الإبلاغ في هذه الكيانات من خلال تعزيز الشفافية حول كيفية تعاملهم مع المخاوف التنظيمية وتقييمها، وعند الاقتضاء، تصعيد تلك المخاوف للجهات ذات الصلة، ويتوجب على الكيان الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وضع تدابير لحماية هوية المبلغين عن المخالفات وحمايتهم من التعرض إلى أي عواقب ضارة.

وقال كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يلعب المبلغون عن المخالفات دورًا رئيسيًا في تحسين قدرة الشركات على اكتشاف وتحديد وتصعيد القضايا المتعلقة بسوء التصرفات؛ والسياسات والإجراءات المطلوبة تسهم بشكل كبير في التشجيع والحث على المزيد من الإفصاحات".

وأضاف: "نتوقع من جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم أن تكون مستعدة لمناقشة وإثبات تطبيق سياساتها وإجراءاتها عند التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية".

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