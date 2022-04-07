21 % مكاسب سهم «العربية للطيران» بأعلى مستوى

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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حلّق سهم «العربية للطيران» لمستوى تاريخي في ختام جلسة أمس، مع بلوغه أعلى مستوياته منذ يوليو 2008، لتناهز مكاسبه ما نسبته 20.7% منذ بداية العام الجاري، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وصعد السهم أمس بنسبة 4.17% ليغلق عند 1.75 درهم بعد التداول على 7.98 ملايين سهم بقيمة 13.48 مليون درهم من خلال 435 صفقة، متصدراً المرتبة السادسة في قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات، والسابعة من حيث حجم التداولات.

ويأتي الأداء القوي للسهم خلال الفترة الأخيرة في ظل جملة من المحفزات من بينها موافقة الجمعية العمومية للشركة مؤخراً على توزيع أرباح نقدية للمساهمين تعادل 8.5% من رأس المال، والتوقعات بنمو أعمال الشركة بنسبة 50% خلال العام الجاري.

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