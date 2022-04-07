76 مليار درهم استثمار أجنبي بالإمارات بنمو 3.9 % في 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

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شهدت دولة الإمارات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار)، في عام 2021، نمواً بنسبة 3.9 %، مقارنة بعام 2020، وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية عام 2021، ليصل إلى نحو 630 مليار درهم إماراتي (171.6 مليار دولار)، بنمو بلغ 13.7 %، مقارنة بعام 2020. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116 %، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها، نمواً بنسبة 113 %.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن هذه النتيجة المتميزة، تمثل إنجازاً جديداً تحققه دولة الإمارات، في ظل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، القائمة على الاستباقية واستشراف المستقبل، لتثبت مجدداً قوة ومرونة اقتصادها الوطني، وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وما توفره لمجتمع الاستثمار العالمي من مميزات وحوافز تنافسية متكاملة ورائدة، ترسخ مكانتها كعاصمة اقتصادية وتجارية على مستوى المنطقة والعالم، ووجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاريع الريادية من مختلف الأسواق الدولية.

وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، لتشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة التقليدية والمتجددة، والنفط والغاز الطبيعي، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والقطاع العقاري وغيرها.

أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال عام 2021، نحو 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار)، بنمو سنوي وصل إلى 19.1 %، بينما نمت بنسبة 789 % خلال السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى العالم، لنحو 830.5 مليار درهم (226.3 مليار دولار)، بنهاية 2021، وبنمو وصل إلى 11.1 % مقارنة بنهاية 2020.

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