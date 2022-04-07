1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 384 مبايعة بقيمة 848.34 مليون درهم منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 258.41 مليون درهم و311 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 589.92 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض. وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.75 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 155.12 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 90.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 122 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 37.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم.

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