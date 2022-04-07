«الاتحاد لائتمان الصادرات» تتوّج الفائزين بجوائز دعم أهداف التنمية المستدامة

المصدر: دبي- البيان

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تعاونت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أخيراً، مع CEOforLife؛ وهي جهة دولية تضم رواد الاستدامة وصناع التأثير مقرها في روما بإيطاليا، لتكريم الرؤساء التنفيذيين العالميين، الذين قدموا مبادرات تدعم الاستدامة كجزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأقيم الحفل بشكل متزامن في فندق سانت ريجيس في روما، وجناح الاستدامة- تيرا في إكسبو 2020 دبي، وشهد تكريم 14من الشركات والرؤساء التنفيذيين الإماراتيين، الذين وضعوا معايير جديدة للتميز في دمج الاستدامة كركيزة مهمة لنماذجهم القيادية والأعمال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا: «تسجل الشركات الإيطالية العاملة في الإمارات في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية زيادة في حصص السوق. وهناك أيضاً فرص لشركاتنا للنمو في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والابتكار التكنولوجي. وتلتزم الخارجية الإيطالية بتحقيق هذا الهدف. ونحن على ثقة بأن مبادرات مثل جوائز CEOforLife ستساعد في تعزيز العلاقات التجارية في هذه القطاعات النوعية، والتي تعد أساسية للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة».

وأكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: وجود اللاعبين المؤثرين في تحديد الأهداف الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية على نطاق عالمي أمر أساسي لنجاح الحدث المهم، الذي يُعقد لأول مرة بالإمارات. وتعمل الشركة على خلق مستقبل أكثر مرونة واستدامة، من خلال المبادرات المؤثرة والتعاون الاستراتيجي، وإن استضافة هذا الحدث العالمي دليل على هذا الالتزام القوي.

الفائزون

وتضمنت قائمة الشركات الإماراتية والشخصيات الفائزة: بهارات بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كونارس، آلان صقر، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنت، محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، أحمد باليوحة، رئيس مجلس إدارة شركة مكرونة الإمارات، المهندس سعيد الرميثي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، الدكتورة داليا المثنى رئيسة شركة «جنرال إلكتريك» في الإمارات، الرئيسة العالمية للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية، أردا سينك توكباس، المدير العام لشركة اتش دي اف، عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لشركة «هوت باك»، فينيش بيماني، العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة كيموها للمقاولين، يوجيش ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة بتروكيم الشرق الأوسط، ديفيد أورياو، أحد مؤسسي شركة كريك كابيتال وعضو مجلس إدارة في شركة سراج باور، هنريك بيريرا، الرئيس التنفيذي لشركة تاكا سوليوشنز، إبراهيم طحان الرئيس التنفيذي لشركة تكاب، سوميت غوشال، الرئيس التنفيذي لشركة يو تي بي.

رؤية الدولة

قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: تتبنى الإمارات مبادئ لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لكافة البشر. ومثل هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة للمبادرات الاستدامة في جميع أنحاء العالم، ويعمل الحدث الذي استضافته الاتحاد لائتمان الصادرات على تعزيز خريطة الطريق لتسريع النمو الاقتصادي المستدام على الصعيدين المحلي والعالمي.

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