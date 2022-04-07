سهم «سوق دبي» يحلق لأعلى مستوياته خلال 2022

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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ارتفع سهم «سوق دبي المالي» محلقاً لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، مخالفاً اتجاه السوق.

وتماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تراجع المؤشرات الرئيسية بنحو طفيف أمام عمليات جني أرباح جزئية استهدفت الأسهم القيادية لا سيما بعد المكاسب الأخيرة المحققة ووصول المؤشرات إلى مستويات تاريخية.

وتراجع سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.05% ليغلق عند 3499 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والخدمات والتأمين والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.2% ليصل إلي 10080 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاتصالات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.75% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.47% و«أملاك» 1.78%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» وصعد «جي إف إتش» 1.7%، وزاد قطاع العقار 0.07% مع نمو «ديار» 0.86% و«إعمار العقارية» 0.17% فيما انخفض «إعمار للتطوير» 0.44% و«الاتحاد العقارية» 1.96%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.83% على وقع ارتفاع «سوق دبي المالي» 4.6% و«شعاع كابيتال» 8.51%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وارتفع قطاع النقل 1.89% مع نمو «العربية للطيران» 4.16% فيما انخفض «أرامكس» 1% و«الخليج للملاحة» 2.2%.

وتصدر «سوق دبي المالي» النشاط جاذباً 173 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 124 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 45.2 مليوناً. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.87%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.2%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 45 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض أسهم الاستثمار تصدرها «العالمية القابضة»0.11% و«ألفا ظبي» 0.37% و«الواحة كابيتال» 4.94% و«ملتيبلاي» 3.03%. وفي قطاع العقار انخفض «الدار» 0.41% و«إشراق» 2.23% و«رأس الخيمة العقارية» 0.26%، ونزل قطاع الاتصالات مع هبوط «اتصالات» 0.97% و«الياه سات» 1%.

وعلى صعيد قطاع الطاقة ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.73% بينما انخفض «أدنوك للحفر» 1.93% و«دانة غاز» 0.82% و«طاقة» 1.6%، وفي قطاع البنوك ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.16% و«أبوظبي الإسلامي» 2.15%، بينما تراجع «أبوظبي الأول» 0.08%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 288.6 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 274 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 270.6 مليون درهم، وحقق «غذاء القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 10.34%، فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.94%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 194.8 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 28.4 مليون درهم، منها 17.3 مليوناً في دبي، و11 مليوناً في أبوظبي.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.16 مليار درهم، منها 1.7 مليار في أبوظبي، و498.7 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 631.5 مليون سهم، موزعة بواقع 413.3 مليوناً في أبوظبي، و218.19 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 19029 صفقة.

إفصاحات

تعقد «الاتحاد للتأمين»، اجتماع الجمعية العمومية في 27 أبريل الجاري، للنظر في تعديل مادة من النظام الأساسي، تتعلق بأغراض الشركة، بما يسمح بالاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أنواعها، عدا المشتقات المالية لغير أغراض التحوط الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل وخارج الدولة، وكذلك الاستثمار العقاري داخل الدولة.

تجتمع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»، في 29 أبريل الجاري، للنظر في مقترحات مجلس الإدارة، بشأن عدم توزيع أرباح، سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة، والموافقة على بيع بعض الأصول المتهالكة بقيمة 41 مليون درهم، إضافة إلى الموافقة بموجب قرار خاص على حل الشركة قبل الأجل المحدد لها، أو استمرارها في مباشرة نشاطها، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس المال.

تعقد شركة الوطنية للتكافل «وطنية»، اجتماع الجمعية العمومية في 25 أبريل الجاري، للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

تبحث الجمعية العمومية لشركة «حياة للتأمين» في 27 أبريل الجاري، مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح، سواء كانت نقدية، أو أسهم منحة عن العام الماضي.

عدلت شركة «أبوظبي للموانئ»، موعد اجتماع الجمعية العمومية، ليصبح في 27 أبريل، للنظر في مقترح مجلس إدارة الشركة، بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

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