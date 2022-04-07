أكاديمية للتجارة الإلكترونية في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تعاونها مع أسترولابز، المختصة في بناء القدرات والرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لإطلاق أكاديمية متخصصة بالتجارة الإلكترونية.

وستوفر الأكاديمية الجديدة مجموعة متنوعة من العروض الرئيسية، مثل المعسكرات التدريبية والندوات الإلكترونية، وهاكاثون الترميز، إلى جانب الدورات الافتراضية، وفرص التدريب الداخلية، بالتعاون مع شركات التجارة الإلكترونية في دبي كوميرسيتي، إذ تهدف الأكاديمية إلى النهوض بمستوى المهارات التقنية الوظيفية لدى الأفراد في مجال التجارة الإلكترونية، والارتقاء برصيد دولة الإمارات من المواهب المتخصصة في هذا القطاع.

وقال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: هذه الخطوة مهمة لنا كونها تنسجم مع مساعينا المستمرة لتطوير المواهب في مجال التجارة الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي، وتعزيز مستويات توفر الموارد البشرية من أصحاب المهارات في سوق العمل داخل الدولة، كما يُسهم تعاوننا مع أسترولابز في دعم جهودنا، لتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتجارة الإلكترونية.

وقال رولان ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز: عملت أسترولابز على مدى الأعوام التسعة الماضية، لتحقيق رسالتها بتطوير المنظومة التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك يسعدنا التعاون مع دبي كوميرسيتي لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة. ونجحنا في الأعوام الماضية بتدريب ما يزيد على 10 آلاف شخص وعشرات الشركات في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والبيانات والبرمجة والترميز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز