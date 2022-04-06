الاقتصاد تعتمد قرار اشهار "الجمعية التعاونية الصناعية"

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت وزارة الإقتصاد قرار (36/3) لسنة 2022 بإشهار الجمعية التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية الإماراتية رسمياً ومقرها إمارة دبي ومنطقة عملها دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يتم مباشرة العمل بعد انعقاد الجمعية العمومية الذي سيتم خلاله مناقشة واقرار جميع المصروفات التي انفقتها اللجنة التأسيسية المؤقتة لأغراض اشهار الجمعية، وتعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2022 وتحديد اتعابهم، كما سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط للدورة الاولى ومدتها 3 سنوات.

وأكد جاسم البستكي رئيس الهيئة التأسيسية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية على مباشرة تجهيزات انعقاد الجمعية العمومية بارسال دعوات عبر البريد الالكتروني لحضور المساهمين واعضاء وزارة الاقتصاد والمكتتبين ليتم عرض النفقات ومصاريف الجمعية ونتائج التدقيق خلال الفترة الماضية، وانتخاب مجلس الإدارة من المؤسسين الرئيسيين واعتماد الخطة الرئيسية والتنفيذية لأول جمعية لصناعة الاغذية الاماراتية على مستوى الدولة.

ونوّه انه خلال الاجتماع سيتم مراجعة اعتماد تخصيص الأسهم بالقيمة المكتتب بها بالكامل لكل فرد مكتتب والترحيب بالقرار الوزاري الخاص بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية بهدف تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة حيث شهدت الفترة الماضية اقبالاً كبيراً على شراء الأسهم باعتباره يمثل مستقبلاً جيداً للمستثمرين المواطنين.

وأشار البستكي انه خلال الاجتماع سيتم عرض احصائيات الاكتتاب وعدد الاسر المكتتبة، ونسبة كل إمارة، حيث بلغ عدد المكتتبين 600 مكتتب منهم 223 من النساء من مختلف امارات الدولة موضحاً الغرض الأساسي من الجمعية هو انشاء برنامج طويل الأمد هدفها مضاعفة دخل المواطنين وتحسين جودة بعض الخدمات وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة.

ودعا البستكي المساهمين والمكتتبين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لما فيه من توضيح وشفافية لجدول الخطة القادمة وابرز التوقعات المرتبطة بمستقبل الجمعية وارباحها المتوقعة.

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