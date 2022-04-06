«أومنيس إنفلونسرز» تطلق شبكات المؤثرين لدعم الأعمال والمشاريع الناشئة

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت منصة «أومنيس إنفلونسرز» المشروع المشترك بين أومنيس ميديا وشمس للخدمات الإعلامية التابعة لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، عن إطلاق مجموعة من الشبكات المصغرة والمتخصصة لمؤثرين مختارين على منصات التواصل الاجتماعي والإعلامي ضمن مجموعة من المجالات والتخصصات التي تحظى بطلب عالٍ من قبل المعلنين.

حيث تجمع هذه الشبكات المصغرة مؤثرين لا يتجاوز عددهم 15 مؤثراً في كل شبكة جميعهم متخصصون في مجال أو موضوع محدد ويتم تقديمهم إلى المعلنين ضمن نفس المجال والقطاع المستهدف، وهو ما يعود على المعلن بأقصى درجات المنفعة والوصول إلى الجمهور المستهدف وضمن أقل التكاليف، وبالتالي ستكون هذه الشبكات المصغرة أداة تسويقية ملائمة لمختلف المؤسسات والشركات وبخاصة قطاعات الأعمال والمشاريع الصغيرة والناشئة.

منصات

وقال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا: «تأتي أهمية هذه الشبكات المتخصصة على منصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة المجال أمام قطاعات الأعمال والمشاريع الناشئة سواء داخل الدولة أو خارجها من الاستفادة من خدمات هذه الشبكات في الترويج لأعمالها ومنتجاتها وخدماتها عبر حملة تسويقية واحدة، تضم مجموعة من المؤثرين المختصين والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي في كل قطاعات العمل والإنتاج والاستثمار والتسويق».

وبحسب تقرير صادر عن موقع ستاتيستا العالمي، فإن حجم السوق العالمي للتسويق عبر المؤثرين تجاوز حاجز 13 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021. استحوذت منصات التسويق عبر المؤثرين الرقمية على حصة كبيرة منها، وهي نسبة مرشحة للارتفاع خلال العام الحالي في ظل ما تقدمه من تنوع في الخدمة وقدرة على الوصول إلى شريحة أوسع من المؤثرين والمعلنين على حد سواء.

شبكات

وأضاف الذيب: «أصبحت منصات وشبكات التواصل الاجتماعي والإعلامي تحتل مكانة بارزة ومهمة في حياتنا اليومية، وتلعب دوراً رئيسياً ومؤثراً في تشكيل الرأي بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية، ومن هنا تبرز أهمية إيجاد شبكات متخصصة في هذا المجال قادرة على الوصول إلى الجمهور المستهدف بطرق أكثر دقة لدعم أصحاب المشاريع الجديدة ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع والأفكار المبتكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدامها كمنصات مؤثرة ومساهمة في عمليات البناء والتطوير، وتحقيق دورها في دفع عجلة الاقتصاد ونمو الأعمال والمشروعات والمبادرات في مختلف القطاعات والمجالات».

برامج

يذكر أن منصة «أومنيس إنفلونسرز»، تطرح مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة لجعل رحلة المؤثر المهنية أكثر متعة وسلاسة، كما تستضيف منصة «أومنيس إنفلونسرز» سوقاً رقمية مفتوحة لمجموعة واسعة من المؤثرين وهو ما يتيح لقطاعات الأعمال فرصة التفاعل المباشر مع المؤثرين على المستوى المحلى والدولي، كما تقوم المنصة بتزكية بعض المؤثرين بناءً على متطلبات حملات أصحاب الأعمال وذلك اعتماداً على محددات محركات البحث الذكية.

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