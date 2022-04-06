إطلاق «حساب توفير مشرق نون VIP»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المشرق عن شراكة جديدة مع منصة «نون» للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، لإطلاق «حساب توفير مشرق نون VIP» في مبادرة هي الأحدث في إطار الشراكة الاستراتيجية الطويلة التي تجمع الطرفين، والتي تأتي بعد الإطلاق الناجح لبطاقة ائتمان نون VIP من المشرق العام الماضي.

ويعد حساب التوفير الجديد أول حساب مصرفي يحمل علامة تجارية مشتركة في دولة الإمارات، ويقدم الحساب للعملاء بطاقة الخصم نون VIP من المشرق الخاصة التي توفر لهم مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك استرداد نقدي بنسبة 2% على جميع المشتريات التي تتم باستخدام البطاقة لدى منصة نون، وبقالة نون، و«ناو ناو»، وسيفي، بالإضافة إلى استرداد بنسبة 0.10% على جميع المشتريات لدى المتاجر الأخرى، وفائدة سنوية تصل إلى 0.50% على الرصيد المتوفر في الحساب، بالإضافة إلى نقاط مكافآت سلام، برنامج الولاء الفريد لبنك المشرق الذي يمنح العملاء استرداد فوري للمكافآت لدى أكثر من 850 متجراً مختلفة في الدولة.

كما سيحصل أصحاب الحسابات أيضاً على عضوية نون VIP مجانية التي تمنحهم مزايا إضافية مثل الخصومات والأولوية عند الاتصال بخدمة العملاء والتسليم السريع في نفس اليوم عند التسوق على منصة نون الإلكترونية. كما سيتمكن أصحاب الحسابات من الاستفادة من المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات بنك المشرق، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرائدة عبر الهاتف المحمول وحسابات العملات الأجنبية، والودائع الثابتة، وخدمات تحويل الأموال.

وقال سريدهار آير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشرق نيو: «يعزز حساب توفير مشرق نون VIP من آفاق التعاون مع شركة نون لمواكبة احتياجات عملائنا ومنحهم أفضل قيمة للتسوق والادخار، إذ يقدم الحساب الجديد للعملاء الذين يتسوقون عبر منصة نون على مجموعة من المزايا القيمة مثل الاسترداد النقدي بنسبة 2% على مشترياتهم، وفوائد على رصيد حساب التوفير، بالإضافة إلى عضوية نون VIP مجانية».

وقال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات في المشرق: يمثل هذا المنتج المبادرة الأحدث في إطار شراكتنا الاستراتيجية الطويلة مع شركة نون، كما يبرز التزامنا الدائم بتزويد العملاء بأفضل الحلول والمنتجات المصرفية القيمة والمريحة التي تلبي احتياجاتهم المتنامية. يمكن للعملاء فتح حساب توفير مشرق نون VIP الجديد بسهولة في غضون دقائق عبر تطبيق المشرق للهاتف المحمول أو منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة لتقديم أي أوراق. ونظراً للأهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت في حياتنا اليومية، فإننا على ثقة أن هذه الشراكة ستواصل توفير قيمة استثنائية للعملاء، ونتطلع لإطلاق المزيد من هذه المبادرات المميزة في المستقبل.

وقال موسام جاديا، مسؤول التكنولوجيا المالية في شركة نون: فخورون بإطلاق أول حساب توفير مشترك في المنطقة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء والمتسوقين. وبذل فريق العمل لدينا جهوداً كبيرة لتزويد المتسوقين بحافز أكبر لادخار المال من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية على رصيد حساب التوفير مع الاستمرار في الارتقاء بتجربة تسوق نون VIP من بنك المشرق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز