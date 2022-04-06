«الزاهية» تطلق قطع أراض في حي «كاميليا» السكني

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، التابعة لشركة ماجد الفطيم العقارية، وبالتعاون مع الشارقة القابضة، إطلاق حي الزاهية الجديد «كاميليا»، آخر الأحياء السكنية في مشروع الزاهية، ليتيح عدداً محدوداً من قطع الأراضي، ويوفر فرصاً للاستثمار في بناء منازل، ضمن أول مجمع سكني ترفيهي متكامل في الشارقة.

وتتراوح مساحات قطع الأراضي المعروضة للتملك الحر في حي «كاميليا» بين 2,800 و8,700 قدم مربعة، وبأسعار تبدأ من 750 ألف درهم.

ويأتي إطلاق الحي الجديد استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين على قطع الأراضي المميّزة؛ حيث يمكنهم تصميم منازلهم حسب الطراز، الذي يناسبهم والاستمتاع بالمرافق الترفيهية في مجمع «الزاهية» السكني بالشارقة.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: يوفر حي «كاميليا» فرصة استثمارية مثالية للراغبين بالمزيد من الخصوصية، ضمن مجمع سكني محاط بالبوابات. ويُتيح ذلك إمكانية امتلاك قطعة أرض في مشروع الزاهية.

ويضم حي «كاميليا»مجموعة من المرافق المتنوعة، التي تتيح للمقيمين فيه إمكانية التمتع بأسلوب حياة صحي، ومن ضمنها حديقة كبيرة تسمح للزوّار قضاء ساعات من الهدوء والاسترخاء وسط الطبيعة، وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية. يبعد الحي مسافة قريبة سيراً على الأقدام من العديد من وسائل الراحة والترفيه المميزة ضمن مشروع الزاهية، مثل النادي الفاخر والذي يضم مسبحين، وصالة للياقة البدنية، ومطعم.

كما يبعد الحي الجديد مسافة قريبة من الحديقة المركزية الخاصة بمشروع الزاهية، وهي أكبر مساحة خضراء لمجمع سكني في إمارة الشارقة، فضلاً عن منطقة «أبتاون الزاهية»، المنطقة الحيوية التي تبلغ مساحتها 7,500 متر مربع، وتضم العديد من متاجر التجزئة ومنافذ الأطعمة والمشروبات.

ويقع حي «كاميليا» أيضاً على مقربة من سيتي سنتر الزاهية، أكبر وأبرز وجهة للتسوق والمطاعم في لمناطق الشمالية.

ويمثل حي «كاميليا» عرضاً جذاباً، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة، والتي تشير إلى تحقيق الإمارة نمواً ملحوظاً وازدهاراً في سوق العقارات السكنية، مما يتيح للمستثمرين الإقليميين والدوليين تحقيق عائدات كبيرة نظير استثماراتهم في الحي.

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